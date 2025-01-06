新生兒罕病公費篩檢 別耽擱

台北榮總近期發布數據表示，新生兒自費罕病篩檢率逐年下降，2008年受檢率高達98%，近五年卻逐步減少，今年竟降至76%；北榮兒童醫學部主任牛道明說，部分家長誤信網路訊息，先等孩子買好商業保險後，再進行新生兒篩檢，錯失新生兒診斷、治療等黃金時間；專家呼籲，金管會規定，公費篩檢不會影響新生兒的投保權益，請家長放心。

北宇管顧公司總經理劉北元指出，公費與自費篩檢在理賠上有不同規定，選擇公費較不用擔心，根據金管會規定，公費篩檢不會影響新生兒的投保權益，若增加自費，則應留意締約過程相關規範。

劉北元表示，公費篩檢通常在新生兒出生48小時後進行，如果接續進行投保，篩檢結果往往會在保險公司核保完成前出現，萬一結果是陽性，家長也不用擔心，醫療險在核保完成後，其承保效力會追溯至要保申請書提交當日，且金管會明令不受等待期的限制。

若保險公司將新生兒篩檢列為要保書中提到的「健康檢查」，一旦篩檢結果為陽性，家長有責任在保險核保完成前，依據實說明義務補行告知，若未據實告知，可能導致日後理賠時產生糾紛，甚至被解約。

有些家長可能擔心若補行告知，會被保險公司拒保，對此，劉北元解釋，金管會針對新生兒先天性代謝異常疾病篩檢相關規定指出，如果保險公司將新生兒篩檢列為要保書中提到的「健康檢查」，必須在要保書中清楚說明，讓家長明確了解篩檢屬於此類檢查的範疇。篩檢結果若為陽性，則應視為健康檢查中的「異常情形」，這樣的規範有助於避免日後產生爭議。