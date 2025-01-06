保險小百科／年金生命表 牽動給付額

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

年金生命表，是指保險公司在計算每年年金給付金額的依據。生命表是根據一定時間內特定人群的死亡率統計分析，從表中可以反映特定人群的生存率、死亡率以及平均剩餘壽命等生命規律等。

生命表上的生存率和死亡率是決定人壽保險費或給付金額的重要依據。保險公司在計算年金險給付的年金金額時，甲型會以年金給付開始時的保單價值，依據當時之年齡、預定利率及年金生命表換算定額年金。

乙型會以年金給付開始時的保單價值，當時之年齡、預定利率、宣告利率及年金生命表計算第一年年金金額，第二年以後以宣告利率及上述之預定利率調整各年度之年金金額。

一般而言，退休生活的保險規劃有養老保險、還本型終身保險或年金保險等，根據壽險公會網站，年金保險種類包含即期年金保險、遞延年金保險、利率變動型年金、投資型年金等幾種。

保險 年金 死亡率

延伸閱讀

保單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

純網保變身數位保險公司上路 彭金隆宣布三大鬆綁

金融白領30歲當副總、49歲被離職... 「500元飯局不敢去」她領悟退休金這樣存

相關新聞

國銀新南向新增放款衝高 全年上看2,600億

金管會統計，2024年11月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,110億元，前11月新增放款2,255億元，寫史上同期次...

弱體保單 擴大醫療防護網

壽險業的保險商品也要與時俱進。健保署推動「商保補健保」，期待保險業者開發讓早期罹癌患者也能投保的弱體保單。相較於規定需做...

12國銀插旗澳洲...三誘因 吸引業界拓點

新南向國家中的澳洲，近年成為國銀插旗布局重點。若加計王道銀行預計最快今年上半年於澳洲雪梨設立辦事處，彰銀也於2023年獲...

保險小百科／年金生命表 牽動給付額

年金生命表，是指保險公司在計算每年年金給付金額的依據。生命表是根據一定時間內特定人群的死亡率統計分析，從表中可以反映特定...

專家教你保／年輕族群投保 從意外險著手

保險是每個人不可或缺的經濟規劃，有了保險就可以轉嫁風險，讓保險做為人生的依靠，因此必須妥善規劃，才能保障自己、守護家人。

新生兒罕病公費篩檢 別耽擱

台北榮總近期發布數據表示，新生兒自費罕病篩檢率逐年下降，2008年受檢率高達98%，近五年卻逐步減少，今年竟降至76%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。