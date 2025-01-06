保險小百科／年金生命表 牽動給付額

年金生命表，是指保險公司在計算每年年金給付金額的依據。生命表是根據一定時間內特定人群的死亡率統計分析，從表中可以反映特定人群的生存率、死亡率以及平均剩餘壽命等生命規律等。

生命表上的生存率和死亡率是決定人壽保險費或給付金額的重要依據。保險公司在計算年金險給付的年金金額時，甲型會以年金給付開始時的保單價值，依據當時之年齡、預定利率及年金生命表換算定額年金。

乙型會以年金給付開始時的保單價值，當時之年齡、預定利率、宣告利率及年金生命表計算第一年年金金額，第二年以後以宣告利率及上述之預定利率調整各年度之年金金額。

一般而言，退休生活的保險規劃有養老保險、還本型終身保險或年金保險等，根據壽險公會網站，年金保險種類包含即期年金保險、遞延年金保險、利率變動型年金、投資型年金等幾種。