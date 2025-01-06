高雄市府 發三檔綠債

高雄市政府為落實環境永續及推動淨零建設，繼去年1月12日發行我國首檔綠色政府債券後，再度於今年1月3日發行三檔綠色政府債券，並於櫃買中心掛牌，除展現高雄市政府落實淨零永續的決心，也為我國永續發展債券市場發展帶來持續動能。

高雄市政府本次發行2025年度第一期、第二期及第三期建設公債，為取具櫃買中心資格認可的綠色債券，第一期發行金額5億元，發行期間為2年期，票面利率1.58%；第二期發行金額11億元，發行期間為3年期，票面利率1.58%；第三期發行金額9億元，發行期間為5年期，票面利率1.59%。

債券所募資金將全數用於高雄市大眾捷運系統紅線、橘線基礎建設支出的再融資，以達到溫室氣體減量的永續環境目標，並由資誠聯合會計師事務所為其出具評估報告。本次再度發行綠債展現高雄市政府致力邁向國際永續城市發展的決心，債券具鎖定融資成本在固定利率，也為高雄市財政帶來節省利息的效益。此外，我國地方政府發行永續發展債券再添生力軍，桃園市政府在2024年12月31日取得櫃買中心永續發展債券資格認可，申請額度60億元，展現桃園市政府為推動綠色城市及落實居住正義的決心，預計將在今年完成我國首檔可持續發展政府債券發行，也是第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府。

櫃買中心表示，桃園市政府是繼台北市政府及高雄市政府後，第三個完成編製永續發展債券計畫書，也是第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府，計畫書同時包含綠色與社會效益項目，將發行我國首檔可持續發展政府債券。

櫃買中心指出，永續發展政府債券的發行，不僅提供投資人穩健的投資標的，促進永續發展債券市場發行人的多元化，更有利於帶動更多政府機關或是其他產業發行人參與發行，期望未來能帶動更多政府機構參與發行，擴大我國永續發展債券市場生態圈。