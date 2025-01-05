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挺小資存股 元大證推交易ETF贈千元手續費抵用金

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

回顧2024年，台股開戶人數與台股ETF受益人數雙雙創高，根據證交所數據統計，截至去年11月台股ETF受益人數已來到1,211萬人，其中又以高股息型和債券型ETF成長最火熱，成長幅度較前年皆逾八成，顯示許多新手投資人看好台股長期發展，將資金轉向投入ETF市場。元大證券表示，ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，並能透過配置創造穩定現金流，成為不少投資人長期投入的首選。為了助攻投資人持續存股，元大證券自2025年起祭出新戶優惠「交易台股ETF每滿10萬元，即可獲得100元台股電子交易手續費抵用金，最高可領1,000元」。

此外，全民瘋存ETF的現象也反映在去年台股定期定額數據上，截至證交所去年11月統計，ETF占定期定額投資金額比重逾8成。元大證券針對喜愛定期定額的小資族、上班族，於2025年起特別加碼推出「新戶台股定期定額連續扣款達3個月，贈300元台股電子交易手續費抵用金」及「單筆手續費均一價」之綜合活動，想存ETF的新手投資人最高將可領到1,300元台股電子交易手續費抵用金，為投資人存第一桶金進行強力應援。

元大證券「投資先生」APP自推出以來即受到市場大力肯定，新版首頁以及「ETF專區」深獲市場好評。看準投資人對ETF資訊的需求，元大證券持續推出貼心服務，不但提供一站式服務查詢ETF成分股與權重，亦能從個股資訊一鍵反向查詢與個股相關的ETF，讓關注個股但遲遲不敢下手的投資人，也能先從簡單的ETF開始投資，不斷優化的投資體驗，讓投資人能輕鬆掌握ETF、簡單投資。(活動詳情請洽元大證券官方網站)

ETF 台股

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