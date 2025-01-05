凱基證券複委託投資虛擬資產ETF開跑 首家券商上架美、港交易所商品

虛擬資產表現近期引發全球市場高度關注，其中比特幣價格更屢創新高，讓各界正視虛擬資產或將成為投資組合中不可或缺的一環，凱基證券於2024/12/31起正式開啟虛擬資產ETF交易，為國內首家券商上架美國、香港交易所上市逾60檔虛擬資產ETF，提供符合資格之專業投資人以複委託方式投資，讓凱基證券客戶享受多元且彈性的商品選擇，更可跨越時間地點限制，參與比特幣等虛擬資產行情表現。

投資人以往因為虛擬資產「去中心化」的特性，參與交易相對較困難，且過去無明確法規規範，對私人交易所平台的信心存疑，尤其在2022年發生全球第二大交易所FTX倒閉後，更讓投資人重視投資虛擬資產時的保障。凱基證券貫徹凱基金控「賣的是信任，不是產品」的理念，針對本次開放交易虛擬資產ETF，在KYP (Know Your Product)方面做足準備，提供銷售團隊完整紮實的專業訓練，協助客戶清楚掌握虛擬資產的大小事，訓練範疇涵蓋背景知識、科普專業、配置建議，包括虛擬貨幣源起與特性、市場運作機制、發展趨勢及不同虛擬貨幣之間差異比較，同時分析另類投資配置、虛擬資產商品優缺比較等，為客戶提供值得信任的解決方案。凱基證券並於2024年6月即開始導入「專業ETF顧問」(ETFP)認證，確保銷售團隊具備ETF領域的深度知識，透過具差異化的專業服務，讓客戶安心參與虛擬資產趨勢。

目前複委託主要市場中，美國及香港股票交易所皆上市多檔虛擬資產ETF，凱基證券為同業首家可投資美國及香港交易所之逾60檔虛擬資產ETF，例如港股市值規模較大之嘉實比特幣現貨ETF(3439 HK)，投資人即可透過凱基證券複委託平台，以較多元幣別選擇以人民幣、港幣、美元進行投資。除了有堅實銷售團隊扮演投資人的後盾，凱基證券亦積極建立完整的KYC (Know Your Customer)機制，依循主管機關要求之配套措施，積極建置完整且縝密的交易把關機制，包括後台交易系統籌備、交易流程專屬客戶身分檢核、產品說明、知識問卷及風險預告書等，展現主動守護客戶資產的決心，致力成為投資人投資虛擬資產的首選券商。

此外，隨著美國證監會核可現貨比特幣ETF，全球投資人愈來愈認可虛擬資產之內涵價值，國外專業資產管理機構研究指出，比特幣在過去與傳統股債資產的相關性較低，具替代性投資的潛力，可望降低投資組合的系統性風險；近年已有大量機構包括對沖基金、家族辦公室以及國家主權基金等，皆陸續規劃將其納入資產配置，例如高盛、摩根士丹利等大型投資機構皆持有比特幣ETF部位，如今國內投資人可透過凱基證券交易虛擬資產ETF，更可滿足資產配置需求。凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，國內投資人如欲參與比特幣表現，「透過券商複委託投資比特幣現貨ETF」將會比「透過虛擬資產交易所直接買比特幣」來得更加簡單、便利，因為買賣比特幣ETF跟一般ETF相同，投資人不需要至私人交易所開戶或學習新的交易流程；且比特幣現貨ETF所持有的比特幣，係由ETF發行商所合作之保管機構保管，投資人不需額外煩惱管理數位錢包或秘鑰等瑣碎項目。另一方面，透過證券商複委託投資比特幣ETF，能夠將傳統資產與虛擬資產一併納入，享有資產管理之便利及安全性，更可全面進行整體部位的資產配置、定期檢視與調整。

凱基證券不僅提供專業投資人交易虛擬資產ETF，複委託平台亦有提供一般投資人參與虛擬資產行情之商品，例如美國虛擬貨幣交易平台、挖礦商等虛擬資產相關股票，或是投資於相關行業之ETF。凱基證券提醒，若投資此類股票，投資人仍須注意股價與比特幣現貨的價格走勢可能不一致，投資前應謹慎綜合考量個別公司財務狀況與競爭力、虛擬資產市場發展等因素，充分了解相關風險。