2025旺年會／台新、新光合併 拚最後一哩

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台新金董事長吳東亮（左）與夫人彭雪芬。台新金／提供
台新金董事長吳東亮（左）與夫人彭雪芬。台新金／提供

台新金控（2887）與新光金控（2888）昨（4）日同步舉行2025企業旺年會，台新金董事長吳東亮表示，台新金與新光金合併案已順利送件，持續朝最後一哩路邁進。

新光金董事長魏寶生則強調，去年獲利交出傲人成績，合併後相信競爭力會更上一層樓，他喊話現場8,000名員工一起留下來打拚。

台新金2025企業旺年會，逾1.1萬名員工共襄盛舉，席開超過千桌。吳東亮偕同夫人彭雪芬出席。吳東亮表示，台新金營運穩健成長，海外據點新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。此外，與新光金合併案，已順利送件，持續朝向最後一哩路邁進。

新光金同步舉行企業旺年會，魏寶生致詞時表示，去年獲利繳出傲人成績單，今年員工獎金甚至旺年會獎金都會比過去豐厚。未來即將納入台新金，相信資源與市場競爭力會更上一層樓。

吳東亮與魏寶生也分別帶領團隊，到對方場子拜訪並與同仁互道新年好。吳東亮在新光旺年會現場也抽出加碼獎犒賞新光金同仁。

台新金控 新光金控 旺年會

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