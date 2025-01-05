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富邦金 台北謝年會11日登場

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
金控獲利王富邦金控。 圖／富邦金控提供
金控獲利王富邦金控。 圖／富邦金控提供

金控獲利王富邦金控（2881）宣布，今年將舉行兩場謝年會，2025年1月4日先於高雄展覽館南館舉辦高雄場，隨後於1月11日在南港展覽館一館舉辦台北場，高雄場及台北場參與人數估計各約3,800人及1.6萬人。

富邦金說明，此次謝年會活動聚焦富邦Run ForGreenᵀᴹ倡議計劃的跑步植樹概念，主題設定為「Green Power集樹超前」，尾牙現場將邀請藝人及公益團體表演，摸彩抽獎總獎金達2,000萬元，中獎機率為七成以上，希望以此犒賞員工一年來的辛勞。

尾牙

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