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創新板升級 新規6日上路

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為積極建構亞洲資產管理中心，臺灣創新板將全面升級，取消合格投資人制度、引進專家審查制度等，預計6日起正式上路，屆時創新板投資人將從原本的30萬戶跳增至1,300多萬人；證交所並將於6日當天舉辦「TIB挺創新大喊話」活動。

證交所董事長林修銘表示，創新板全面升級重新出發，取消合格投資人制度，可為企業創造更高的流動性與更好的估值，引進外部專家審查創新性，嚴選具創新元素的優質企業，形塑各界認可的創新價值，帶動台灣產業的創新動能。

因應創新板重新出發，證交所舉辦一系列活動，除日前攜手中介機構共挺創新的「臺灣創新板全面升級中介機構座談會」，6日「TIB挺創新大喊話」活動，還有7日起跑的「創新板公司法人說明會」，金萬林-創、倚天酷碁-創、微矽電子-創、邦睿生技-創、億而得-創等公司將陸續登場。

為活絡創新板，證交所去年底已先行修訂「營業細則」、「上市審查準則」等十餘部規章，並自2025年1月6 日起實施，修正重點涵蓋取消合格投資人限制，以活絡交易；引進專家審查制度，俾提升創新性審查嚴謹度。

開放創新板公司申請改列一般板可免辦理公開銷售之適用條件，打造彈性友善籌資環境；提高創新板上市審議委員會決議門檻、恢復對集團企業及關係人銷貨依賴度限制，強化投資人權益保護。

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