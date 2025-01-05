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吳東亮：新新併朝最後一哩路邁進
台新金控與新光金控昨日依傳統同步舉行二○二五企業旺年會，台新金董事長吳東亮表示，眾所矚目的台新金與新光金合併案已順利完成送件，朝最後一哩路邁進。新光金董事長魏寶生說，去年獲利傲人，合併後相信競爭力會更上一層樓。
台新金昨天在台北南港展覽館舉行二○二五企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾一萬一千名員工及賓客共襄盛舉，席開超過千桌，規模再創歷年新高。吳東亮偕同夫人彭雪芬出席，在台上除感謝同仁一整年辛勞與付出，為台新再創營運佳績，並期許今年可開創新局更上層樓。吳東亮表示，台新金營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。
新光金亦於南港展覽館舉行旺年會，據悉魏寶生表示，今年員工獎金會比過去更豐厚。展望未來，即將納入台新金控，相信資源與競爭力會更上一層樓。
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