台新金旺年會萬人齊聚 摸彩總獎金創新高還加碼200萬元

台新金控4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾一萬一千名員工與貴賓到場共襄盛舉，席開超過千桌，規模再創歷年新高。員工最關心的尾牙摸彩總獎金，反映經營績效往上加總，中獎率超過七成，寫下台新旺年會新紀錄。台新金控董事長吳東亮特別帶領團隊，與同一天也在南港展覽館舉辦旺年會的新光金控團隊及同仁互道新年好。

吳東亮偕同夫人彭雪芬出席台新旺年會，感謝同仁一整年的辛勞與付出，為台新再創營運佳績，並期許2025年可以開創新局更上一層樓。吳東亮表示，台新金控營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。此外，眾所矚目的台新金控與新光金控合併案，在經過大家的努力後，已順利完成送件，持續朝向最後一哩路邁進。

台新旺年會今年參與人數、提供的摸彩獎金，均創新高，還邀請戰神啦啦隊Taishin Wonders上台熱力演出，一次滿足味覺與視覺饗宴，台新也延續過往傳統，由台新員工組成表演聯隊演出，凝聚大家士氣。今年首次在會場設置扭蛋機與投籃機，讓員工用餐之餘，還可參加遊戲互動，增加活動趣味性。

旺年會抽獎採用數位形式，合計發出7600個獎項，活動尾聲，吳東亮攜手彭雪芬上台提供200萬元獎金加碼。

台新金控表示，長期以來致力推動ESG永續發展，上個月公布的道瓊永續指數，連續七年入選「世界」和「新興市場」成分股，並於銀行產業中名列全球與臺灣第一，證明台新認真永續，獲得國際高度肯定。

台新在支持體育方面，同樣成果斐然，除長期贊助南投空手道隊、女子高球選手、HBL高中籃球聯賽、台新女子路跑活動，讓台新連年獲頒教育部體育推手獎、運動企業認證肯定；旗下職籃球隊臺北台新戰神，成軍首年更打入國內職籃冠軍賽，為台灣籃球開創歷史新頁。