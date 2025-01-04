快訊

柯文哲剛拜完就再度被押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

旅客注意！桃園機場宣布「禁用1款行李箱」 勸不聽將報警處理

開年首檔星巴克「買一送一」！只有一天、買大杯就行

新光金旺年會登場 魏寶生喊話員工一起留下來打拼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金控於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會。新光金／提供
新光金控於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會。新光金／提供

新光金控（2888）於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，董事長魏寶生表示，去年獲利交出傲人成績單，他也喊話現場八千名員工，展望未來，即將納入台新金控（2887），相信資源與市場競爭力會更上一層樓，希望大家一起留下來打拼。

依照往年同日舉行旺年會的傳統，台新金控與新光金控於今日中午在台北南港展覽館同步舉行2025企業旺年會，台新金控董事長吳東亮與魏寶生也分別帶領團隊，到對方的場子拜訪並與同仁互道新年好，預祝大家蛇年行大運。吳東亮在新光旺年會現場也抽出加碼獎犒賞新光同仁，據指出，現場也發生有趣花絮，吳東亮致詞時開頭一度「頻率未切換」稱呼在場新光同仁為台新的小插曲。

據悉，魏寶生致詞表示，去年上半年新光金在前董事長陳淮舟帶領之下奠定良好基礎，交出傲人成績，全年獲利繳出不錯成績單，相信今年員工獎金甚至於今天的獎金都會比過去更為豐厚。新光去年得到不少國內外獎項，在國際上道瓊永續指數保險組得到世界第一，MSCI ESG評級拿到AAA最高評級；在國內得到國家級永續獎，這都是大家過去的辛勞，現場會逐桌敬酒謝謝大家。

魏寶生指出，展望未來即將納入台新金控，相信資源與市場競爭力會更上一層樓，也希望大家一起留下來打拼。

台新金控 新光金控 旺年會

延伸閱讀

新光金董座喊話 魏寶生：與子公司持續溝通

新光銀工會批「新新併」資方玩兩面手法 魏寶生回應了

道瓊永續指數評選 「新新併」兩金控雙雙奪冠

永續績效獲肯定 新光金控榮獲國家永續發展獎

相關新聞

台新金控旺年會 吳東亮：新新併持續朝最後一哩路邁進

台新金控（2887）於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾一萬一千名員...

今年上市櫃股東會都要修章程 新增「強制加薪條款」

公司賺錢必須與員工分享，立法院去年7月三讀通過證交法第14條條文修正案，規定上市櫃公司應在章程中明定，以年度盈餘提撥一定...

台新金旺年會萬人齊聚，摸彩總獎金創新高還加碼200萬

台新金控4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾一萬一千名員工與貴賓到場共...

搶先推出 第一金證券「ESG 智能永續數據平台2.0」上線

第一金（2892）證券攜手精誠資訊推出「ESG智能永續數據平台2.0」正式上線，可為投資人提供即時、精準的個股ESG評分...

美元高利定存 金額加碼…銀行承作額度增至1萬美元

美國總統川普上任倒數計時，美元走勢轉強，國銀2025年開年推出更多更有「肉」的美元高利定存專案，且不少是7%以上、甚至1...

金管會高層異動 胡則華接創新處、林羲聖掌綜規處

金管會昨（3）日宣布，2024年底揭牌、今年元月成立的「金融市場發展及創新處」處長一職，由綜合規劃處處長胡則華調任，其所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。