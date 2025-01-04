新光金旺年會登場 魏寶生喊話員工一起留下來打拼

新光金控（2888）於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，董事長魏寶生表示，去年獲利交出傲人成績單，他也喊話現場八千名員工，展望未來，即將納入台新金控（2887），相信資源與市場競爭力會更上一層樓，希望大家一起留下來打拼。

依照往年同日舉行旺年會的傳統，台新金控與新光金控於今日中午在台北南港展覽館同步舉行2025企業旺年會，台新金控董事長吳東亮與魏寶生也分別帶領團隊，到對方的場子拜訪並與同仁互道新年好，預祝大家蛇年行大運。吳東亮在新光旺年會現場也抽出加碼獎犒賞新光同仁，據指出，現場也發生有趣花絮，吳東亮致詞時開頭一度「頻率未切換」稱呼在場新光同仁為台新的小插曲。

據悉，魏寶生致詞表示，去年上半年新光金在前董事長陳淮舟帶領之下奠定良好基礎，交出傲人成績，全年獲利繳出不錯成績單，相信今年員工獎金甚至於今天的獎金都會比過去更為豐厚。新光去年得到不少國內外獎項，在國際上道瓊永續指數保險組得到世界第一，MSCI ESG評級拿到AAA最高評級；在國內得到國家級永續獎，這都是大家過去的辛勞，現場會逐桌敬酒謝謝大家。

魏寶生指出，展望未來即將納入台新金控，相信資源與市場競爭力會更上一層樓，也希望大家一起留下來打拼。