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台新金控旺年會 吳東亮：新新併持續朝最後一哩路邁進

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金控4日舉辦「2025旺年會」，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)在員工熱烈歡呼下進場，現場席開逾千桌，氣氛High翻。台新金／提供
台新金控4日舉辦「2025旺年會」，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)在員工熱烈歡呼下進場，現場席開逾千桌，氣氛High翻。台新金／提供

台新金控（2887）於4日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾一萬一千名員工與貴賓到場共襄盛舉，席開超過千桌，規模再創歷年新高。員工期待的尾牙摸彩，不但總獎金反映經營績效往上加總，中獎率更是突破七成，寫下台新旺年會新紀錄。台新金控董事長吳東亮特別帶領團隊，與同一天也在南港展覽館舉辦旺年會的新光金控（2888）團隊及同仁互道新年好，並預祝大家蛇年行大運。

吳東亮偕同夫人彭雪芬出席台新旺年會，在台上除感謝同仁一整年的辛勞與付出，為台新再創營運佳績，並期許2025年可以開創新局更上一層樓。吳東亮表示，台新金控營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。此外，眾所矚目的台新金控與新光金控合併案，在經過大家的努力後，已順利完成送件，持續朝向最後一哩路邁進。

台新金控長期以來致力推動ESG永續發展，上個月公布的道瓊永續指數，連續七年入選「世界」和「新興市場」成分股，並於銀行產業中名列全球與臺灣第一，證明台新認真永續，獲得國際高度肯定。此外，台新在支持體育方面，同樣成果斐然。除長期贊助南投空手道隊、女子高球選手、HBL高中籃球聯賽、台新女子路跑活動，讓台新連年獲頒教育部體育推手獎、運動企業認證肯定；旗下職籃球隊臺北台新戰神，成軍首年更打入國內職籃冠軍賽，為台灣籃球開創歷史新頁。

今年台新旺年會不僅參與人數與摸彩獎金創新高，更精心準備五星級飯店佳餚，並邀請戰神啦啦隊Taishin Wonders上台熱力演出，一次滿足味覺與視覺饗宴。此外，台新也延續過往傳統，由台新員工組成表演聯隊演出，凝聚大家士氣。今年亦首次在會場設置扭蛋機與投籃機，讓員工用餐之餘，還可以參與遊戲互動，增加活動趣味性。

台新旺年會抽獎也採用數位形式、加速流程，合計發出多達7,600個獎項，讓大家可以開心而歸。為表達對員工的感謝之意，活動的尾聲，吳東亮更攜手夫人彭雪芬上台，再加碼200萬元獎金給同仁，讓2025台新金控旺年會畫下完美句點。

台新金控「2025旺年會」4日登場，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)一同出席，感謝全體員工一整年的辛勤付出，期許新的一年再創佳績。台新金／提供
台新金控「2025旺年會」4日登場，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)一同出席，感謝全體員工一整年的辛勤付出，期許新的一年再創佳績。台新金／提供

台新金控 吳東亮 新光金控 旺年會

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