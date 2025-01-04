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今年上市櫃股東會都要修章程 新增「強制加薪條款」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
強制加薪條款上路，上市櫃公司應在章程中明定，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調薪。圖／聯合報系資料照片
強制加薪條款上路，上市櫃公司應在章程中明定，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調薪。圖／聯合報系資料照片

公司賺錢必須與員工分享，立法院去年7月三讀通過證交法第14條條文修正案，規定上市櫃公司應在章程中明定，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調薪，今（114）年股東會就必須依法完成公司章程的修正，相關提撥資訊115年起申報。同時，董事會成員性別過於單一情形也將被扭轉，今年起，任一性別董事席次低於1/3都要提報告並改善。

證交所指出，證交所第14條第6項修正案目的，在提升基層員工薪酬，股票已在證交所上市的公司，應在章程中明訂，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

並根據金管會函令，公司最遲應在今年股東會依證交法第14條第6項規定完成公司章程的修正，股票已在證券交易所上市，或在櫃檯買賣中心上櫃買賣的公司，應在114年股東常會完成章程修正，預計自115年起申報相關提撥資訊。

金管會對基層員工的定義是指非經理人，且薪資低於「一定金額」，至於「一定金額」是多少？則沒有一定，衡量公司自身營運狀況及產業特性，但不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」第2條定義的基層員工薪資水準，且公司的基層員工範圍，應提報董事會決議，定期評估是否需要調整，並納入內控制度。

根據「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」第2條，所稱「一定金額」，勞動部每年公告職類別薪資調查結果可供參考。

同時，為促進公司董事性別多元化，金管會去年修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」第10條附表一，要求上市公司自114年起，任一性別董事席次未達1/3，應在年報中敘明原因，並提出提升董事性別多元化採行措施的規劃。

其實證交所112年8月即修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條，規範上市公司董事會成員應自去（113）年起，不同性別董事不得少於一人，獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，但董事任期於113年未屆滿者，可自其任期屆滿時才適用。

股東會 薪資

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