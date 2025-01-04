匯率相對穩定 央行不擔心

新台幣匯率昨（3）日貶破32.9元、下探33元大關，改寫央行總裁楊金龍2018年2月上任以來最低價；截至目前為止，央行依舊顯得「老神在在」，僅適度進場提供美元流動性，未見外匯局出手砸下重金干預匯市。資深匯銀主管說，原因很簡單，央行追求的不是新台幣「釘住某個價位」，而是與其他主要亞幣同方向波動的「相對穩定」。

匯銀主管說，所謂「相對穩定」是指，當美元強勢地位不墜、主要亞幣紛紛挫跌時，只要國內匯市供需未失衡、新台幣匯率不要長時間「獨強」，或貶值幅度沒有大幅超前其他主要亞幣，都算「相對穩定」，在符合這些前提下，央行只會適度進場維持匯市流動性，不會強加干預與扭轉方向。

楊金龍曾表示，美國前總統川普重返白宮，美國新貿易政策具高度不確定性，可能加劇國內金融市場波動，央行會妥適採行金融市場穩定措施，維持國內匯市穩定。

目前央行維持國內匯市穩定主要有三大措施，首先是運用大額結匯即時通報系統，掌握國內匯市市場供需；其次是透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備率等措施，提供金融體系流動性；第三是持續密切注意國際資金動態，若遇匯市供需失衡，央行將本於職責，適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定。