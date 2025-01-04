聽新聞
0:00 / 0:00
台彩2024年銷售總額增5% 刮刮樂大賣839億
2024年台彩業績揭曉，台灣彩券總經理謝志宏昨（3）日表示，去年整體銷售1,497.3億元、年成長5%，其中，電腦型657.5億元、衰退6%，主因期間頭獎累積金額不夠大及大樂透開出頻率較高，不過，立即型刮刮樂大賣839.8億元、年成長15.6%，總體銷售再創公益彩券歷史新高紀錄。
謝志宏公布2025年首波登場的六款刮刮樂新品，同時也揭曉去年度整體銷售業績創新高，刮刮樂批售額亦創台彩新高、年增15.6%，電腦型彩券則是衰退，年減少約6%，主因有三，首先是去年沒有累積大獎，威力彩累購金額最多6.3億元，2023年有逾11億；二是大樂透開出頭獎的頻率比去年高；三為2023年因為是第4屆最後一年，有感恩加碼致基期較高。
謝志宏指出，去年刮刮樂能有好成績，主因進入第五屆第一年，前屆刮刮樂都要下市，因此經銷商需求較大且春節賣得好；加上在立即型產品有較多變化，每季也配合時令節慶做異業結合，以及高面額變化，相對經銷商批售金額高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言