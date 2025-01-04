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台彩2024年銷售總額增5% 刮刮樂大賣839億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
2024年台彩業績揭曉，去年整體銷售1,497.3億元。聯合報系資料照
2024年台彩業績揭曉，去年整體銷售1,497.3億元。聯合報系資料照

2024年台彩業績揭曉，台灣彩券總經理謝志宏昨（3）日表示，去年整體銷售1,497.3億元、年成長5%，其中，電腦型657.5億元、衰退6%，主因期間頭獎累積金額不夠大及大樂透開出頻率較高，不過，立即型刮刮樂大賣839.8億元、年成長15.6%，總體銷售再創公益彩券歷史新高紀錄。

謝志宏公布2025年首波登場的六款刮刮樂新品，同時也揭曉去年度整體銷售業績創新高，刮刮樂批售額亦創台彩新高、年增15.6%，電腦型彩券則是衰退，年減少約6%，主因有三，首先是去年沒有累積大獎，威力彩累購金額最多6.3億元，2023年有逾11億；二是大樂透開出頭獎的頻率比去年高；三為2023年因為是第4屆最後一年，有感恩加碼致基期較高。

謝志宏指出，去年刮刮樂能有好成績，主因進入第五屆第一年，前屆刮刮樂都要下市，因此經銷商需求較大且春節賣得好；加上在立即型產品有較多變化，每季也配合時令節慶做異業結合，以及高面額變化，相對經銷商批售金額高。

刮刮樂 彩券

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