南山壽招募5,000人

南山人壽向跨域的永續多元人才招手，2025年預計招募5,000名新血，包含約500個內勤職缺、4,500名外勤夥伴；內勤方面，因應數位發展趨勢，徵才重點聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才；業務員方面，通常銷售業務獎金加計專案獎金後，表現優異的新人首年年薪就可突破百萬元。

南山人壽指出，今年在內勤人員招募方面，因應數位發展趨勢，徵才重點聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才；因應接軌國際財報準則（IFRS）以及ESG永續趨勢，具備接軌IFRS17相關的精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募的重點領域。此外也將持續招募儲備菁英MA、通路管理儲備經理人、財會精算、數位AI及理賠核保審核等保險核心專業人才。

南山人壽引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab推動RPA應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式；每年亦投入大量資源於員工的培訓與發展，提供國際保險證照獎勵、金融及數位專業證照補助、專業職能訓練、南山雲端影音課程以及外部訓練機會等，鼓勵員工持續成長並發展第二專才。

業務員增員方面，南山人壽持續以招募年輕族群為目標策略，深入校園積極培力青年並舉辦各式活動，如暑期營隊、校園樂活競賽、產學合作與獎學金等，提供每月專案獎金，及為期12個月、累計超過200個小時的紮實系統化訓練課程，幫助提升保險規劃專業職能，每年投注逾2億元在全職業務新人的培育，並提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年年收入就可突破百萬元。