金管會高層異動 胡則華接創新處 林羲聖掌綜規處

金管會昨（3）日宣布，2024年底揭牌、今年元月成立的「金融市場發展及創新處」處長一職，由綜合規劃處處長胡則華調任，其所遺處長職缺，則由綜合規劃處副處長林羲聖升任，任期均自今年1月1日生效。

林羲聖畢業於國立臺灣大學法律學系，並擁有澳大利亞昆士蘭科技大學應用財務所碩士。胡則華畢業於輔仁大學應用心理學系畢業，擁有美國南加州大學公共行政學研究所碩士與美國杜克大學國際發展政策學研究所碩士。

金管會主委彭金隆去年5月22日於立法院宣示將成立創新處後，逾七個月時間實現承諾，「金融市場發展及創新處」今年元旦正式設立，並將2018年設置的「金融科技發展與創新中心」相關業務職掌於同日併入創新處，未來將全力支持台灣金融市場的金融科技發展。

創新處下設立四科，包括金融創新一科、金融創新二科、綠色金融科、金融發展科，將專職促進金融創新發展指引要點、管理創新園區、規劃綠色轉型金融行動方案、辦理永續金融評鑑以及彙辦亞洲資產管理中心政策等等。

市場關注，金管會針對金融科技發展下一個動向，是傳出將在今年2月正式成軍的金融科技產業聯盟，傳由大型金控領軍，可望成為產官合作金融科技發展的軸心。

為推動安全與發展並進的政策，並促進金融市場永續發展及創新，金管會於今年1月1日成立「金融市場發展及創新處」，將專責「金融科技與創新」、「綠色及轉型金融」及「金融市場發展」等擬訂政策、統整資源，並依據國內市場發展需求及國際趨勢推動相關措施，以提升我國金融市場競爭力。

金管會主委彭金隆先前表示，成立創新處以六個字「主動、創新、發展」作期許，要主動找事做、做別人沒想到，或想到沒做好，及擴大現有業務規模。

他強調，金管會的職責不僅是金融監理，更要積極鼓勵市場創新與發展。