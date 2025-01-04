京城銀2024年EPS 4.52元

京城銀行（2809）昨（3）日公布2024年全年獲利，12月單月稅後純益4.49億元，單月獲利較前月略增，但較去年同月下滑近三成，累計2024年全年稅後純益50.24億元，較2023全年獲利衰退幅度擴大至19.1%，累計全年每股稅後純益（EPS）為4.52元。

京城銀於2024年底與永豐金同步召開董事會通過合併，京城銀將以一股普通股換2.75元現金加1.15股永豐金普通股的換股搭現金方式，併入永豐金成為其百分百控股的子公司，換算京城銀的合併身價約每股53.89元，京城銀昨天公布最新每股淨值為49.16元，換算其併購價格的股價淨值比約為1.09倍，與董事會決議時的1.1倍相當。

由於京城銀併入永豐金後，將再與永豐金旗下永豐銀行二合一，京城銀行為消滅公司，因此京城銀的行員正在積極籌組工會。據透露，京城銀資方除了支持員工成立工會，未來京城銀合併的員工留任條件，也將由京城銀工會直接與永豐金協商，京城銀資方不介入。但合併條件包括三年留任、留任獎金，或是離開的的離職補償金等，都是基本，獎金或離職金的計算，就看未來協商而定。

京城銀昨天公布12月獲利表現與11月相當，均落在正常的平均單月獲利區間內，但累計2024全年獲利仍較2023年全年衰退達19.1%。雖然獲利仍未能擺脫衰退窘境，但資產品質仍維持一貫的優異穩健水準。