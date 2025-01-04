美元高利定存 金額加碼 銀行承作額度增至1萬美元

美國總統川普上任倒數計時，美元走勢轉強，國銀2025年開年推出更多更有「肉」的美元高利定存專案，且不少是7%以上、甚至10%的超高水準，由於可承作金額加大，因此即使超高利的定存天期較短，頂多一個月，但存1萬美元換算也有約新台幣2,700多元的利息收益，比過去常見的小資版本更有感。

2024年第4季不少銀行新推的美元高利定存，平均3至6個月期的高利已經降到5%以下。不過，川普新政與美國聯準會（Fed）去年底利率會議顯示，2025年美降息幅度與步調確定大縮水，且通膨預期使得市場對美元連會否降息都存疑，使得不少銀行2025年開年新推的美元高利定存的利率走高，7%、8%多不夠看，連10%都不止一家銀行推出，並且與2024年超高利定存多半限制最多一、兩千美元不同，可拉高到1萬美元甚至單日換匯上限等值台幣50萬元，讓小資族一樣方便存，上班族領到大筆年終獎金也可選擇多存點，利息入袋更有感。

王道銀行（2897）昨（3）日宣布推出新戶高利專案，活動期間新開戶可享1個月期美元高利定存10%優惠，起存1,000美元，上限1萬美元，換算1萬美元存1個月可有利息收益新台幣約2,700多元，不似小額定存利率高但利息可能就台幣幾百元。

中信銀針對換匯客戶推出最短天期14天最高利7%的新方案，客戶存1萬美元以上，14天有7%利率，另外，起存1,000美元至1萬美元內，14天期則是6.5%優利。另外，中信銀也同時提供1個月、3個月、6個月等不同天期選擇，利率則是隨天期長遞減，但6個月期視金額仍可有4%、3.8%的優惠利率。

凱基銀同樣針對換匯推外幣高利專案，美元享7天期8.88%，小資1,000美元到大戶無上限都歡迎。也就是說，大戶雖受單日換匯上限台幣50萬元限制，但不限制多筆承作，所以有興趣可以在專案期間分批存、賺高利。

永豐銀換匯高利美元定存，最低承作門檻100美元起，可以選擇7天10.5%、14天期3.1%、1個月5%及2個月3.23%。