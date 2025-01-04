企業生日快樂／美好證券吸引人才 創造優勢

2018年大慶證券創業股東改組，市場關注老牌券商下一步。總經理莊達修掌舵20餘年，帶領大慶證券一路蛻變為美好證券（6021）。

莊達修1989年進證券市場，經歷1990年台股12,682高點，走過1997年亞洲金融風暴、1998年本土金融風暴、2000年網路泡沫、2008年金融海嘯，從業35年見證台灣市場發展歷程。新團隊從相互認識，融合到並肩作戰，身為證券市場老兵，見證美好證券轉型創新之路。以下是專訪紀要：

問：如何創造競爭優勢？

答：證券市場競爭激烈，業務面臨科技升級，產品多元，作業電子化挑戰，各部門求才若渴，可是董事長黃谷涵用人標準很高，遲遲找不到人；後來慢慢找到人了，都是來自跨國企業、各領域的頂尖人才，財務長來自全球支付巨頭VISA，人資長來自LVMH集團。我在旁邊看，心裡很納悶：「他到底在想什麼？」傳統證券業招聘是將本求利，大部分是降低成本擠出獲利，如此提高人事成本，大手大腳的花錢是否正確？可是經過一段時間回過頭看，這才是真正幫公司賺錢，公司的競爭優勢在於創造價值，提高生產力，一味省錢是看短不看長，殺雞取卵。

以組建稽核團隊為例，稽核負責維護企業內部控制、財務誠信與資安保護，作為公司第三道防線的關鍵支柱。總稽核具備豐富的專業資格，包括中華民國會計師、美國認證舞弊調查師（CFE）、國際內部稽核師 （CIA）及國際公認反洗錢師（CAMS）。曾任職於四大會計師事務所，專注於審計、風險控制、鑑識會計及法遵服務，並在外商銀行中積累了財務作業風險管理經驗。基於公司強化資安的決心，稽核團隊中並有成員專精於「資訊系統稽核」，保障公司在日益嚴峻的數位環境中持續運行的安全性與合規性。

而對優秀同仁的獎勵，體現在每一年的績效考核流程，董事長親自參與和各部門主管討論團隊合作，挑戰創新和達成成果，讓對公司有貢獻者均能獲得應有獎勵。更率先實施限制員工權利新股發放，吸引高潛力人才和員工的全力投入，創造價值。

過去六年公司從科技、投信、銀行、保險引進大量非傳統證券人才，磨合轉型，打造符合未來業務發展的組織架構，目前各部門主管已陸續到位也做出成績，投資部門的高品質投資組合，產品部門的PGN，科技部的業務電子化，交易對帳工具優化，均繳出不錯的成果。

未來金融業的競爭重點之一在於科技投資。美好證券除引進人才，還投入巨額預算建立機房和更新設備，以確保財務顧問和投資人獲得最佳的金融工具，這些措施旨在提升資訊服務的品質和安全性，保護投資人。

過往大慶有項優良傳統「公司違約損失率極低」，受到簽證會計師的讚賞。新團隊強調風險管理，投注大量資源建立三道防線，保持這項傳統。

問：如何定義未來的證券業？

答：傳統證券商收入以手續費為基礎，重點之處在於流量跟周轉率，強調買點跟賣點。過去我也很關注，現在慢慢體會到長期投資的重要性， 提供「有價值的服務」，避免陷入削價競爭，同時讓客戶能長久留在市場中，資產持續增值。

公司秉持「踏實穩健、正派經營」理念，前線團隊與客戶建立深厚的信任關係。多年來違約損失率極低，原因正是我們在「了解客戶」（KYC）方面做的扎實，真正了解每位客戶的需求和風險承受能力。從產業層面來看，證券業受到高度監管，對法令遵循有嚴謹的作業流程標準。證券業在推廣普惠金融方面具有天然優勢，營業員正適合作為客戶在財務規劃、投資管理的顧問與長期夥伴，而我們正朝此方向轉型邁進。