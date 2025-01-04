企業生日快樂／美好證券頂尖團隊 走不一樣的路

美好證券（6021）轉型六年來，創造約當過去30年公司總收益的佳績。截至2024年6月30日，淨值含配息共增加42.2億元，達成90%成長，每股價值幾乎翻倍。董事長黃谷涵表示：「最棒的競爭策略，就是沒有競爭者。我們正試著走出不一樣的路。」

以「找尋一起創新變革的夥伴」的心態建立團隊，而非以招募員工的心態。黃谷涵心中最好的人才需要具備良好品格和專業能力，願意持續學習，同時關心世界比自己多，以發展社會為己任。公司匯集來自各產業的頂尖人才，近年更迎來矽谷老將陳以白出任財務長（CFO）。

陳以白在卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）取得MBA學位後，進入VISA舊金山總部，20多年來扎根財務領域，並派駐上海擔任大中華區財務長，屢屢立下戰功。他擁有美國現代管理科學的專業知識與技術，並深諳華人文化與經商哲學，是熟悉全球兩大市場的高階財務人才。

「為什麼願意從矽谷的國際大公司來到美好？」這是陳以白常遇到的提問。卸下財務長光環，他是來自宜蘭的鄉下孩子，當年靠父母標會借錢，揹著家庭負債到美國求學。在極度競爭的矽谷過關斬將，一步步過上安穩生活後，心中總浮現一份虧欠感。

台灣土地孕育了他，但從GDP觀點，自己對台灣是零貢獻。以外界眼光看，他在世界500強企業擔任高階主管很風光，但他卻常有「用台灣滋養的小我，去幫助美商企業的大我成長，終究是為人作嫁」的念頭。

當黃谷涵提到要打造「坐在台灣，面向世界」的金融機構時，這句話打動了他，結束旅美近30年生涯，在知命之年返鄉。陳以白解釋，所謂「坐在台灣，面向世界」，台積電就是此商業模式，主要市場在美國，但跨足全球，勞動及資本市場在台灣，利用各地最佳優勢，包括定價最高的市場、最穩定的客源、訓練最完整的工程師和最低成本的資金來源。

台灣企業打開全球市場，才能撐起國際級企業的財務結構，建造大型舞台讓年輕一代綻放開闔，並獲得與能力相應的薪酬，進一步強而有力地反饋社會。陳以白渴望成為搭建舞台的工匠，為台灣年輕人開創更大空間。

「如何看美好證券這家公司」；這是陳以白最常被問的第二個題目。他不諱言，加入前先看過財報，從華爾街角度來看，EPS乏善可陳。但在入職後，他才真正看懂美好證券商業模式，運用投資能力大幅度活用資產，經營方式十分前瞻。反觀美國許多知名企業，雖然本業有聲有色，並不代表部署活用公司所有資產，低度的運用資產負債表的力量，其實稱不上對得起投資人。

陳以白指出，除資產配置及效率概念外，美好證券對於獲利的時間軸也很可貴。美國上市公司往往以季度檢視財報，若連續幾季未達標，CEO可能就會被更換，導致惡性循環。

美好證券願意拉長時間，先蹲後跳，跳脫季檢思維，最大化回報，這在證券公司非常難得。傳統上證券業希望客戶進行愈短線、愈頻繁的交易，以帶來更多收入來源，這是產業的DNA。美好證券卻跳脫傳統的DNA，採取完全不同時間維度進行思考，覺得既奇妙又難得。陳以白分享：「如果是一位銀行家，我在遠處就聞得出味道，因為過去往來客戶全是銀行。黃谷涵就是因為沒有這種傳統氣息，所領導的美好證券團隊新與舊的融合，渾然天成」。黃谷涵雖然出身金融業，給人感覺像曾經的矽谷同事，而非傳統的銀行家。