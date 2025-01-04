企業生日快樂／美好證券 價值投資領航先鋒

美好證券（6021）前身為大慶證券，創立於1988年7月7日，2003年掛牌上櫃，2018年經營權由創辦的莊氏家族交棒新任董事長黃谷涵。

美好證券近六年來公司總資產成長3.3倍，淨值增長一倍，2024年自營部更創下超過50%獲利。每股綜合損益高達8.84元（截至今年6月30日），穩居券商之冠。當年老牌上櫃證券商早已轉型，為傳統證券業開闢一條新的道路。

黃谷涵創辦的亞洲價值資本於2018年收購大慶證券51.02%股權，進入經營團隊。2022年公司更名為美好證券。黃谷涵說，作為一個金融從業者，看到絕大多數的人想追求富裕，過程中卻放棄很多美好。美好是他們給客戶最重要的承諾，也是給自己最嚴厲的提醒，時刻提醒要以配得上此名為目標，讓「美好證券Good Finance」成為支持人們實踐夢想的力量。

師法股神 重視長期投資

黃谷涵身為巴菲特投資哲學的長期實踐者，美好證券是他再一次價值創造的成功案例，當年證券業面臨金融科技（FinTech）挑戰，許多中小型券商陷入經營瓶頸，大慶證券股價淨值比為0.66，很多人都在問「黃谷涵為何要買下老券商，到底看到什麼？」現今，美好證券股價淨值比成長為0.97。

黃谷涵10多年來從不缺席巴菲特經營的波克夏（BRK）股東會，這幾年也帶著美好證券團隊前往，與全世界頂尖的投資人交流，也跟波克夏的經營層建立起友誼。

美好證券投資部以價值投資模式為藍本，秉持長期主義的理念，從長遠的時間維度出發，專注發掘具有潛力的產業，從中尋找具備持續競爭力的好生意與優秀團隊。

2020年，投資部看見人工智慧（AI）的趨勢，重點布局台積電與鴻海等大廠。過去三年投資部績效年年超越大盤，2024年上半年績效50%，獲利28.55億元。新團隊在六年轉型過程中，已創造約當過去30年公司總收益。投資帶來的豐厚回報為轉型注入強大動能。

美好證券率先實施「限制員工權利新股」計畫，將3%股權分配給員工，總金額超過2億元，旨在吸引具創業家精神的人才加入，不僅激發員工積極性，也有助公司資本結構優化，為股東和員工創造雙贏局面，更展現出組織結構上的前瞻性思維。

黃谷涵認為，金融業的關鍵資產在於「人才」。公司並在YouTube上推出金融知識頻道，為金融從業人員提供深入的市場洞察和知識更新。公司投注大量資源支持營業員，提供更專業服務模式，期待營業員轉型為客戶投資理財上的顧問與長期夥伴。

外界看見的企業老化課題，在黃谷涵眼中是養分。他形容：「美好證券是一家有36年歷史支撐的公司」。公司創始家族從建築業發跡，1971年莊金福創立了莊代書事務所，隨著1974年台灣房地產市場快速成長，莊金福三位兒子--莊隆慶、莊隆文和莊隆昌將代書業務與建築事業結合，進一步創立大慶建設，並在新北市五股、蘆洲、三重及基隆等地推出多個建案，逐步擴大企業版圖。

注重風控 建立三道防線

1988年，莊隆慶創立大慶證券（即後來的美好證券），從零開始，最終創建大慶建設、高爾夫球場，並在票券、證券等領域穩步拓展，成為跨足多行業的企業集團，象徵著家族傳承的堅韌與輝煌。

公司注重資深員工的經驗傳承，讓年輕一代在前輩指導下學習成長。黃谷涵說：「我們不僅引入年輕力量，也珍惜資深夥伴經驗與智慧。只有在新舊融合的基礎上，企業才能實現長期穩定的發展。」

美好證券經過六年努力，已取得初步成果。黃谷涵強調：「不是為創新而創新，而是為更好的解決台灣經濟挑戰而創新」。而這一切基礎是穩健的風險管理。美好證券追求創新之前，重要是在安全確保上的要求。

公司在風控、法務、資安和稽核上投入大量資源，建立三道防線，確保業務發展過程中合法合規及風險管理。其中，風控主管具金控背景；法務主管有中華民國律師執照，曾任職於中央存款保險公司，參與金融法規修訂之研議；資安主管有超過15年相關經歷，來自全球AI資安領導廠商；總稽核為中華民國會計師和美國認證舞弊調查師（CFE）。

「創新需在穩健基礎上進行，我們高度重視風險控制。」黃谷涵說，這是能在市場立足並持續創造價值的基石，同時也贏得股東與客戶的信任。

對於未來，黃谷涵強調，致力於將公司打造成「以研究驅動的投資領導團隊」、成為「以社會發展為己任的專業金融機構」。為客戶解決投融資問題，支持企業創新，創造客戶的富裕，成為新一世代的證券公司，並以直接金融力量支持台灣產業發展，推動更美好的社會願景。