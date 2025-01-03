新春將至！兆豐銀行準備68888瓶發財水送理財客戶

金蛇年將至，銀行也開始新春好禮，其中兆豐銀行今年已特別準備了68,888瓶發財水提供給財富管理貴賓，希望來年能為客戶帶來開運招財好兆頭。

兆豐銀行對此表示，每瓶發財水都由員工親自推進金庫中吸取財氣，在有了公股銀行獲利王的加持下，相信可以幫客戶招來滾滾財源。

此外，自1月6日起，只要到兆豐銀行臨櫃洽辦業務的客戶，即可獲得精心設計的「開運平安福果」，內含調味杏仁、調味腰果、海苔捲、豌豆等營養滿滿、口感美味的小點心，一次攝取維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素E及Omega 3不飽和脂肪酸等營養素，帶著客戶從龍年健康滿滿到蛇年。

兆豐銀行也在春節前選定全國北、中、南共10家分行，舉辦「福蛇迎春賀兆吉 名師揮毫慶豐年」現場揮毫活動，邀請書法名家為客戶親手寫下祈福春聯，活動當日來行洽公的民眾都能免費領取，把財運、福氣全部帶回家。

兆豐銀行提醒，春節限定款小禮物數量有限，贈完為止，趁年前提早到兆豐銀行國內各分行辦理業務，在吸取銀行自帶財氣之餘，還可以獲贈獨家新春小禮，為即將到來的蛇年沾滿喜氣與財氣。