國泰金控集團今年大舉啟動7500人徵才

國泰金集團今年啟動逾7500人徵才 迎接2025年開春求職潮，國泰金控今天指出，國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年度預計聯手祭出逾7500個職缺，其中首要「數位科技人才」招募806名，不僅是連續三年正成長，更創下歷年數位科技人才需求新紀錄。

其次「三大儲備幹部」(MA)今年總需求82名，向海內外優秀人才招手，較去(2024)年招募人數成長1倍；今年國泰向跨界、跨域人才招手，無論職場老將或剛畢業的新鮮人，都歡迎加入國泰行列。

國泰金控也指出，五大職系包括儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃仍是今年開出的重點職缺，人才條件除跨域、跨界多元樣貌，甚至有意願至海外發展的人才都會是招募的考量重點。

對於806名數位科技人才，國泰金控指出，範圍包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，需求更勝以往，以滿足未來策略發展，最主要因應AI大趨勢來臨，國泰金控也大舉擴張跟AI領域相關的數位人才編制。

尤其迄今國泰集團數位用戶已超過935萬人，對此國泰金控表示，已成功以個人化金融服務、便捷運用場景等，成為客戶保險、理財、投資全方位夥伴，因此期望多元數位人才新血加入，為金融科技發展帶來嶄新視野。

國泰金控對於在AI方面的人力需求說明，面對AI應用，尤以金融業更需高標、審慎對待，因此，國泰AI發展，從成立「資料暨AI治理委員會」、訂定「負責任AI（Responsible AI）為原則」治理規範、建立「國泰AI評測中心」管理機制，從組織、規範、管理，採「系統性」策略確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI。

依此，國泰金控去年也重磅公開「國泰生成式AI框架－GAIA」，從集團角度打造企業級AI模型中心，並具備專屬金融領域數據資產、企業級AI模型中心(Model-Hub)、自主研發複合層級護欄技術、賦能員工參與AI創新，四項GAIA特色也成為集團AI轉型最佳優勢與競爭力。