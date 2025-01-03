培養新生代經營團隊 國泰金控今年大徵82名儲備幹部

因應集團策略需求，國泰金控啟動旗下「三大儲備幹部」計畫，對此國泰金控指出，今年總計祭出82名職缺招募海內外優秀人才，較去年成長1倍，3個儲備幹部計畫開放申請，將統一於1月24日起至3月底截止。

國泰金控也指出，通過考核者，首年年薪即達百萬，包括國泰金控預計招募12位GMA（Group／Global Management Associate），培育跨領域策略通才，不侷限於金融科系，例如數位科技或法律長才者都歡迎加入，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，至今國泰已培育許多MA成為集團中高階幹部，於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮興趣與專業所長。

其中，國泰人壽預計招募10位CIM（Cathay Investment Manager），提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任MA一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程。

此外，國泰人壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員，打造跨串通全方位人才。

因應數位科技人才需求高漲，並為持續深化海外市場經營，國泰世華銀行CMA（Cathay Management Associate）今年也擴大個、法金職系人數，並增加AI、IT職系，預計招募60個CMA，以具綜效且模組化的方式培育儲備幹部，找尋對自我成長不設限的跨域人才，可作為最佳職涯加速器。

國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，為我國在東協市場橫跨最多國家，布局最廣銀行，也因此使得海外人才的吸納成為重點。

對此國泰世華銀行也指出，因應海外市場快速成長，支應海外法金、消金多元業務發展，及強化區域型金融人才養成，提升客戶體驗，今年將擴大國際型人才招募需求，鎖定有志於在台發展且具高移動性的外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。