強勢美元壓境 新台幣跌破32.9元創近9年新低

美國勞動市場穩健，支撐美國聯準會後續降息腳步更謹慎的作法，2025年美元強勢開局，應聲衝破109大關，新台幣兌美元壓力山大，今天收盤收在32.917元，貶4.9分，不只貶破32.9元價位，更改寫2016年3月17日以來近9年最低價。

美國最新公布的初領失業救濟金人數意外降至8個月低點，顯示就業市場維持韌性，加上美國經濟動能穩健，有助於美國聯準會對降息抱持審慎態度，讓美元指數2025年開局旋即展現強勁漲勢。

美元升勢凌厲，改寫逾2年高點，新台幣只能低頭示弱，今天收盤收在32.917元，創下近9年最低紀錄，同時改寫央行總裁楊金龍任內最低價。

根據央行統計，美元指數今天狂漲0.65%，人民幣下跌0.12%，新台幣貶值0.15%，韓元下跌0.24%，日圓貶0.31%。外匯交易員直言，亞幣全面走弱的情況下，新台幣不可能獨強，因此並未看到央行進場大舉調節的動作。

台灣今天呈現股匯不同調，台股在輝達與台積電ADR股價勁揚帶動下，加權股價指數開高震盪，早盤漲逾260點，終場漲勢收斂，以22908.3點作收，上漲76.24點。

儘管外資轉賣為買，在匯市仍偏向雙向操作，沒有大舉匯入，加上強勢美元壓境，新台幣兌美元今天以32.87元開出後，匯價迅速走弱，盤中最低觸及32.932元，不過交投量能有限，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.96億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.97角或0.60%，週線連四黑。

外匯交易員直言，美國總統當選人川普即將上任，市場預期川普的關稅及移民政策加重通膨壓力，加上美國聯準會後續降息策略趨於保守，以及市場不確定性高，避險情緒升溫，均有利美元延續強勢格局；在此情況下，新台幣缺乏升值理由，只能跟隨亞幣走貶，不排除很快會看到33元。