拚亞洲資產管理中心 學者：盼循張忠謀回台模式求才

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生今天指出，希望台灣金融服務業人才能循台積電張忠謀回台模式，應創造更多動機，讓國際有經驗的高階金融人才回台服務。

金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，至今已釋出許多政策，包含商品面將持續鬆綁法規、在高雄推動資產管理專區建置等，讓市場多元化發展。

邱達生接受中央社電訪時指出，台灣要成為亞洲資產管理中心，「人才回流」是個重要議題，像是過去台積電創辦人張忠謀從美國回台、創造台積電，帶動台灣經濟成長。

邱達生說明，台灣應該要提供足夠的動機，讓金融服務業高階人才願意回流，將他們在紐約、倫敦、新加坡等國際金融的經驗帶回台灣，就像是台積電創立發展的模式。

邱達生指出，台灣GDP成長主要是靠電子零組件製造業，金融服務業往往不是拉動經濟成長的主軸。總統賴清德上任後，積極推動亞洲資產管理中心，盼提升台灣的金融專業服務，創造更多附加價值。

不只是人才回流，邱達生指出，台灣也應該持續培養金融人才，並參考國際金融機構全面性人才訓練方式，不只專精財務金融方面，更能具備稅務、法律、風險管理等知識技能。

邱達生表示，金融服務在國內外的競爭日益激烈，台灣需進一步加強自身競爭力，除了人才，也要有人工智慧（AI）、大數據分析等技術導入，創新金融科技能提高服務效率、滿足客戶所需，實現台灣成為亞洲資產管理中心的目標。