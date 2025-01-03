胡則華接金管會創新處首任處長 林羲聖掌綜規處
金管會今年起新設金融市場發展及創新處，首任創新處長由原綜合規劃處長胡則華調任，原綜合規劃處副處長林羲聖升任綜規處長，人事案均自今年元旦起生效。
金管會今天發布創新處及綜規處新人事，新任綜規處長林羲聖為國立台灣大學法律學系畢業、澳大利亞昆士蘭科技大學應用財務所碩士，經民國77年公務人員高等考試金融保險類科及格，曾任中國農民銀行科長、行政院金管會專委、金管會綜規處副處長等職。
首任創新處長胡則華為輔仁大學應用心理學系畢業、美國南加州大學公共行政學研究所碩士、美國杜克大學國際發展政策學研究所碩士，經民國85年公務人員高等考試三級考試社會行政類科及格。
胡則華過往歷練豐富，曾任行政院金管會證期局科長、金管會證期局專委、金管會專委、綜規處副處長、處長等職。
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