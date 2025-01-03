快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

「鈔想出國」合庫 APP 預約提領外幣現鈔 優惠活動搶便宜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

適逢農曆新年連假前夕，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊，對於外幣現鈔的需求，現推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，活動期間內透過合庫行動網銀APP預約提領美元與日圓現鈔即享有優惠。

合庫表示，本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自1月3日至1月23日，透過合庫行動網銀APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，相關活動詳情參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

本次活動期間於農曆新年連假前夕，方便已排定旅遊行程的客戶參與，合庫APP提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機。透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。此外，可再參加金庫幣集點活動，可兌換實用的LINE POINTS或7-ELEVEN購物金。IOS及安卓用戶可分別至APP Store 或Play商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

APP 合庫 日圓匯率

延伸閱讀

影／8人LINE揪團爬山！1女「疑高山症發作」遭7人放生卑南主山

高球／鴻海錦標賽228連假登場 150萬美元獎金再創新高

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

棒球／合庫18歲投手林佾葳交流賽好投 給自己3年提升拚機會

相關新聞

強勢美元壓境 新台幣跌破32.9元創近9年新低

美國勞動市場穩健，支撐美國聯準會後續降息腳步更謹慎的作法，2025年美元強勢開局，應聲衝破109大關，新台幣兌美元壓力山...

南山人壽宣布 今年將招募5千人

南山人壽今日宣布將大舉招募5000名新血，將鎖定數位金融科技、精算、ESG人才。相關職缺，包含約500個內勤職缺、4,5...

2025群益期貨新春不打烊開戶最高領500元 交易滿額抽萬元黃金

每年農曆春節，台股及國內期貨市場雖休市，但全球海外商品及槓桿保證金商品依舊持續交易，投資機會不中斷。群益期貨連續多年舉辦...

金蛇年刮刮樂總獎金創新高 「2000萬超級紅包」10個頭獎

新春刮刮樂強檔登場，台灣彩券公司3日宣布今年首波登場的6款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2,000萬超級紅包（售價2,00...

元大證券2025全新出發 手續費好搶眼

隨著美國熱門科技股持續吸引全球目光，投資人透過複委託布局海外市場的熱度激增。美國科技巨頭如：Apple、Amazon、M...

高雄市政府再度發行綠色債券 邁向環境永續

為落實環境永續及推動淨零建設，高雄市政府繼2024年1月12日發行我國首檔綠色政府債券後，再度於2025年1月3日發行3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。