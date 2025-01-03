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京城銀2024年全年獲利出爐 稅後純益50.24億元、衰退19% EPS 4.52元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）下午公布2024年全年獲利，京城銀自結2024年12月單月稅前盈餘5.28億元，稅後純益4.49億元，單月獲利較前月略增，但較去年同月下滑近三成，累計2024年全年稅前盈餘達65.63億元，稅後純益50.24億元，稅後純益較2023全年獲利衰退幅度擴大至19.1%。累計每股稅後純益（EPS）4.52元。

京城銀12月獲利表現與11月相當，均落在正常的平均單月獲利區間內，但累計2024全年獲利仍較2023年全年衰退達19.1%。雖然獲利仍未能擺脫衰退窘境，但京城銀的資產品質仍維持一貫的優異穩健水準，截至2024年底全行逾放比為0.02%，備抵呆帳覆蓋率則是再拉高到6,870.90%，總放款覆蓋率為1.30%。

京城銀2024年底與永豐金（2890）雙雙召開董事會通過合併，京城銀將以一股普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股的換股搭現金方式，為永豐金併購納為其百分百控股的子公司，換算京城銀的合併身價約每股53.89元，京城銀公布最新每股淨值為49.16元，換算其併購價格的股價淨值比約為1.09倍。

京城銀行 永豐金

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