保險業最高榮譽 「第11屆台灣保險卓越獎」開跑

第11屆台灣保險卓越獎將於1月8日起至4月15日止受理報名，主辦機構保險事業發展中心3日召開記者會，宣布選拔活動開跑，歡迎有意參選的保險業者踴躍報名。

保發中心董事長黃泓智表示，「台灣保險卓越獎」被譽為保險業界的國家級獎項，一向為業界共同努力追求的最高榮耀。透過客觀、公正、專業的評審，選拔優質保險公司，促使保險業者積極提升保險專業及服務品質，並鼓勵保險從業人員以服務保戶為志業，維護消費者權益。卓越獎對於保險業界最重要的意義，在於肯定保險業安定社會人心的貢獻，同時激勵所有的保險從業人員持續追求卓越。

黃泓智鼓勵所有具有參加資格的業者，包括本國保險公司、保險經紀人公司、保險代理人公司、保險公證公司與外國保險業在台分公司，踴躍報名參賽，再保險公司可以選擇壽險或是產險組別報名。透過君子之爭，創造保險業良性競爭，並藉由互相觀摩學習，促進保險業健全發展。

為響應全球永續發展趨勢、以及金管會「綠色及轉型金融行動方案」達成國家淨零轉型的政策目標，黃泓智表示台灣保險卓越獎也與時俱進，將綠色環保與永續納入實踐。除了自上屆開始特別增加了有關綠色金融及ESG的評比，引領保險業要成為「對社會最好」的企業外，保發中心也身體力行，導入無紙化的報名及審查程序，減少紙張印製及郵寄成本，並簡化報名作業流程。保發中心亦會持續引領保險業注重社會和環境影響，建構一個共益、包容且永續的經濟體。

本屆延續歷屆精神，從保戶服務、人才培訓、資訊應用、風險管理、公益關懷等各個面向選拔優質的保險業者，每個獎項針對該類別參賽公司各設金質獎ㄧ名、銀質獎一至二名。

另在政策推展卓越獎設有6項獎項，鼓勵保險產業在「微型保險」、「保障型商品」、「住宅地震保險」、「強制汽車責任保險」、「資訊安全」及「新興風險保障商品」等重要施政方向上，配合政策推展成效給予獎勵。除了團體獎項外，台灣保險卓越獎並對具有卓著貢獻的資深人士，頒發個人的終身成就卓越獎。