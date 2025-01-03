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金管會人事異動 金融市場發展及創新處新人事出爐

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會人事異動！3日宣布，金融市場發展及創新處處長一職，由綜合規劃處處長胡則華調任，其所遺處長職缺，由綜合規劃處副處長林羲聖陞任。

金管會指出，人事案在去年12月31日核定，並均於2025年1月1日生效。

林羲聖畢業於國立臺灣大學法律學系，並擁有澳洲昆士蘭科技大學應用財務所碩士。胡則華畢業於輔仁大學應用心理學系畢業，擁有美國南加州大學公共行政學研究所碩士與美國杜克大學國際發展政策學研究所碩士。

金管會於2024年12月31日舉行「金融市場發展及創新處」（簡稱創新處）成立儀式。

碩士 美國 金管會

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