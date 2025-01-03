保發中心：鼓勵業界考永續證照 納入保險卓越獎評比

第11屆台灣保險卓越獎將於今年1月8日起受理報名，保發中心今天表示，為鼓勵保險從業人員多考取永續金融證照，第11屆台灣保險卓越獎人才培訓獎項特別將永續金融證照列入評比項目之一，可望促進永續金融證照普及率。

自2005年起，保發中心每2年舉辦一次台灣保險卓越獎，保發中心今天舉行記者會，宣布第11屆台灣保險卓越獎將於今年1月8日至4月15日受理報名，並預定8月27日舉行頒獎典禮。

保發中心董事長黃泓智表示，響應全球永續浪潮及金管會「綠色及轉型金融行動方案」，台灣保險卓越獎將綠色環保與永續納入實踐，自第10屆起即增加綠色金融及ESG評比，並導入無紙化報名及審查程序，減少紙張印製及郵寄成本。

不僅如此，保發中心透露，為鼓勵保險從業人員多考取永續金融證照，第11屆台灣保險卓越獎人才培訓相關獎項特別將永續金融證照列入評比項目，可望擴大保險業永續金融證照普及率。

黃泓智指出，台灣保險卓越獎被譽為保險業界國家級獎項，本國保險公司、保經代公司、保險公證公司與外國保險業在台分公司等均可報名參賽，再保險公司則可選擇壽險或產險組別報名。

第11屆台灣保險卓越獎包括團體獎項及個人獎項，團體獎項涵蓋公司卓越獎、專案企畫卓越獎及政策推展卓越獎3類，個人獎項則為終身成就卓越獎，將由籌備委員提出推薦人選，再交由評審委員召集人投票選出得獎者。