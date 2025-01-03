台彩去年業績創新高 刮刮樂大賣839億元、年成長15%

2024年台彩業績揭曉，台灣彩券公司總經理謝志宏3日表示，去年整體銷售1,497億元、年成長5%，其中，電腦型657億元、衰退6%，主因期間頭獎累積金額不夠大致銷售動能減緩，不過，立即型刮刮樂大賣839億元、年成長15%，總體銷售再創台彩歷史新高紀錄。

謝志宏公布2025年首波登場的六款刮刮樂新品，同時也揭曉去年度整體銷售業績創新高，刮刮樂業績年增15%，電腦型彩券則是衰退，年減少約6%，主要是三大因素，一、去年沒有累積大獎，威力彩累購金額最多6.3億元，2023年有逾11億；二、大樂透開出頭獎的頻率比去年高；三、2023年因為是第四屆最後一年，有感恩加碼也致基期較高，但去年沒有。

謝志宏指出，去年能有好成績，主因是第五屆第一年，很多經銷商都是新的，需求較大且春節賣得好；其次，在立即型產品上有較多變化，每季也配合時令節慶作異業結合。去年過年期間立即型銷售表現超出預期，從第1季就達標，剩下第2、3、4季酌量調整高低面額比例配比。至於今年度業績目標，謝志宏說，正待提報董事會。