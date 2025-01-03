金融業大舉招募新血 聚焦 AI、數位金融人才

2025年開春，金融業迫不及待開始招兵買馬；玉山銀行預計招募儲備幹部50人，南山人壽則大舉招募內外勤共計5000人；今年兩家金融業徵才重點皆聚焦於AI和數位金融科技人才。

南山人壽2025年預計招募5000名新血，包含約500個內勤職缺、4500名外勤夥伴。

今年在內勤人員招募方面，因應數位發展趨勢，徵才重點聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才；同時，因應接軌國際財報準則（IFRS），以及ESG永續趨勢，具備接軌IFRS17相關之精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募的重點領域。

此外，南山人壽也將持續招募儲備菁英MA、通路管理儲備經理人、財會精算、數位AI及理賠核保審核等保險核心專業人才。

業務員增員方面，南山人壽持續以招募年輕族群為目標策略，深入校園積極培力青年並舉辦各式活動，如暑期營隊、校園樂活競賽、產學合作與獎學金等，擴大南山人壽在年輕族群的品牌心占率，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度就可突破新台幣100萬年收入。

玉山金控2025年儲備幹部預計招募50人，希望招募具高企圖心、高抗壓性以及對金融充滿熱情的年輕人，以全方位視角培育與發展，打造玉山未來關鍵人才梯隊。

今年玉山儲備幹部計畫有三大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）及財金儲備幹部TA（Treasury Associate）。

MA涵蓋六大專業領域：私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA可在各專業領域輪習後依個人志願選擇第一金融專長深耕，並鼓勵MA到營業單位前線挑戰，成為精通海內外、前後台的全方位金融專業人才。

TA則是財金交易優秀人才庫，分為Trading & Sales、Quant及Capital Market 三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。

科技人才亦是玉山招募重點，玉山TMA是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎培育專案管理能力，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以技術專業加上策略思維的雙軌發展，培育頂尖科技π型人才。

玉山儲備幹部計畫網站瞭解詳情並報名，2025年1月3日起開始收件，至2025年3月31日截止。