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南山人壽宣布 今年將招募5千人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
南山人壽今日宣布將大舉招募5000名新血，尤其將鎖定數位金融科技、精算、ESG人才。圖為南山人壽大樓。圖/本報系資料照片
南山人壽今日宣布將大舉招募5000名新血，尤其將鎖定數位金融科技、精算、ESG人才。圖為南山人壽大樓。圖/本報系資料照片

南山人壽今日宣布將大舉招募5000名新血，將鎖定數位金融科技、精算、ESG人才。相關職缺，包含約500個內勤職缺、4,500名外勤。

南山人壽表示，今年在內勤人員招募方面，因應數位發展趨勢，徵才重點聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才。

同時，因應接軌國際財報準則（IFRS），以及ESG永續趨勢，具備接軌IFRS17相關精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才是南山人壽招募的重點領域。此外，南山也將持續招募儲備菁英MA、通路管理儲備經理人、財會精算、數位AI及理賠核保審核等保險核心專業人才。

南山人壽在金融科技布局的重點，也包括引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab推動RPA應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式。南山人壽指出，每年會提供國際保險證照獎勵、金融及數位專業證照補助、專業職能訓練、南山雲端影音課程以及外部訓練機會等，鼓勵員工持續成長並發展第二專才。

在育才與留才方面，南山人壽提供每月專案獎金，以及為期12個月、累計超過200個小時的紮實系統化訓練課程，幫助提升保險規劃專業職能。

南山人壽表示，每年另投注逾2億元在全職業務新人的培育，並提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度就可突破100萬年收入。

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