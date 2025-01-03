2025群益期貨新春不打烊開戶最高領500元 交易滿額抽萬元黃金

每年農曆春節，台股及國內期貨市場雖休市，但全球海外商品及槓桿保證金商品依舊持續交易，投資機會不中斷。群益期貨連續多年舉辦「新春不打烊」活動，今年特別提早於2025年1月2日（周四）至1月31日（周五）隆重登場，陪伴投資人掌握全球市場行情，開啟新春財運。

今年春節期間正值國際局勢重要時刻，特別是美國新總統川普將於1月20日正式就任，上任第一天川普預計發佈25道行政命令，有可能引發全球金融市場劇烈波動。而台股將於1月22日封關，建議投資人提前開立海外期貨帳戶，持續掌握投資契機。屆時，新加坡富台指數、美股三大指數等熱門標的均可透過海外期貨帳戶正常交易，提供更多應對避險策略與投資機會。

2025年新春期間，群益期貨特別推出「新戶發財金」活動，讓新加入的投資人好運開局！新戶只要完成指定條件，最高可領取500元發財金：開戶即享200元（海期、槓桿各100元），訂閱群益獨家觀點再拿100元，首次動用一口交易再送200元。簡單步驟輕鬆入門，讓您在新的一年掌握投資契機，開戶就有好彩頭，投資輕鬆起步。

為回饋廣大投資人，推出交易滿額抽獎活動，總價值高達50萬元豪禮！活動期間，海外期貨每滿5口、槓桿商品每滿1口，即可參加「交易滿額抽黃金」，尊享萬元黃金、iPhone16、iPad Air及電子禮券等豪華禮品。此外，新春限期再加碼！新客戶於1/22前交易海期及槓桿商品，或於1月22至31日交易美股CFD，每滿1口即可獲得抽獎資格。

此次特別為大戶推出專屬好禮，達成海期交易3000口或槓桿交易500口，即可獨享萬元黃金獎牌一面，象徵在交易中的卓越表現！趕緊把握新春投資良機，交易越多，豪禮越多。

從小年夜（1/27）至初三（1/31），春節特別節目將於每天傍晚5點在群益期貨觀點Facebook粉絲專頁及官方YouTube首播。這次特別邀請了知名主持人藝人楊昇達、期天大勝吳偉仁、傳奇操盤手賴漢森等重量級嘉賓，共同帶來充滿智慧與趣味的投資饗宴。

此外，今年群益期貨與新北市政府警察局合作，共同拍攝2025金融反詐形象桌曆，並邀請參與拍攝的警員，與自家營業員一起在節目中展開分組競賽，帶來不僅有趣，更富有意義的互動內容。節目將從投資策略到財經知識、從市場分析到反詐防詐，都以生動、易懂的方式呈現，在新春佳節中，既能享受娛樂，也能獲得寶貴的投資見解。

鎖定群益期貨春節特別節目並在粉專留言，還有機會獲得精美的2025金融反詐形象桌曆！在歡樂的氛圍中，一同迎接新年的財富與機會！