金蛇年刮刮樂總獎金創新高 「2000萬超級紅包」10個頭獎

新春刮刮樂強檔登場，台灣彩券公司3日宣布今年首波登場的6款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2,000萬超級紅包（售價2,000元）」大獎破紀錄，頭獎2,000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元個數再創新高多達1,200個。台灣彩券總經理謝志宏表示，去年2,000元刮刮樂於初五銷售完畢，今年應經銷商需求多發行30億元，達230億，樂觀看待銷售情況，相信初五能完售。

總中獎率100%的年度生肖限定主題刮刮樂「金蛇獎」，頭獎300萬元共有13個，每刮必中、張張都有獎。同日上市的應景新品「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。今年首波上市的6款新品總獎項超過2,755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1,243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。

台彩公司今日舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，由謝志宏與三金天王盧廣仲共同揭曉新春限定重量級刮刮樂「2,000萬超級紅包」，用「刮刮樂就是一種過年的Style」的歡喜氛圍與大家一起迎接金蛇年。最受矚目的新春限定重量級刮刮樂「2,000萬超級紅包」每張售價2,000元，全年最高頭獎金額2,000萬元共有10個，100萬元更多達1,200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%；中獎率100%的年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有13個。

台彩自2014年推出首款中獎率100%年度生肖限定主題「金馬獎」大受歡迎後，每年都會在農曆春節前推出以當年度生肖為主題、中獎率100%的「金系列獎」刮刮樂，吸引不少資深彩迷收集，發行至今邁入第12年，也代表「金系列獎」刮刮樂十二生肖完整發行一輪，別具意義。

同日上市還有4款應景新品，包括每張售價300元、頭獎300萬元共有8個的「鈔票一把抓」；每張售價200元、頭獎200萬元各有6個的「年貨大街」及「祈福開運」；還有每張售價100元、最高獎金5萬元多達150個的Q版生肖主題刮刮樂「蛇年行大運」，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。首波上市的6款新品總獎項超過2,755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1,243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂有史以來單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最高。