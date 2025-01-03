元大證券2025全新出發 手續費好搶眼

隨著美國熱門科技股持續吸引全球目光，投資人透過複委託布局海外市場的熱度激增。美國科技巨頭如：Apple、Amazon、Microsoft、NVIDIA等公司股價表現亮眼，驅動市場對科技股的高度關注。根據統計，海外交易量顯著成長，其中又以美國市場占比最大且持續攀升，顯示投資人對國際市場的青睞程度與日俱增。

元大證券作為國內領先的券商，致力於為投資人提供多元化的金融服務，不僅開發投資先生APP提供簡單易用的交易平台，在2024年邁向全新2025年之際，更特別推出「2025全新出發」手續費優惠活動。即日起至2025年3月31日止，美股電子交易「手續費率」與「低消門檻」雙雙推出超有感優惠方案，美股定期定額也同步享有優惠，希冀能讓投資人以較低成本參與國際市場，達成普惠金融。無論是新手與專業投資者皆能輕鬆進行海外資產配置，拓展投資視野。

同時，元大證券秉持著專業的金融使命，深耕台灣、邁向海外，更以完善的交易服務與專業，協助投資人把握全球市場的成長潛力。所以除了上述優惠的手續費外，元大證券還提供市場報價資訊、外國有價證券專業投資分析與報告，幫助投資人能在變化多端的市場中穩健操作，掌握最佳投資契機。

未來，元大證券將持續創新，以貼近市場需求的產品與服務，協助投資人實現財務目標，成為投資人的最佳理財夥伴。