高雄市政府再度發行綠色債券 邁向環境永續

為落實環境永續及推動淨零建設，高雄市政府繼2024年1月12日發行我國首檔綠色政府債券後，再度於2025年1月3日發行3檔綠色政府債券，並於櫃買中心掛牌，除展現高雄市政府落實淨零永續的決心，亦為我國永續發展債券市場發展帶來持續動能。

高雄市政府這次發行2025年度第1期、第2期及第3期建設公債，為取具櫃買中心資格認可的綠色債券，第1期發行金額為5億元，發行期間為二年期，票面利率1.58%；第2期發行金額為11億元，發行期間為三年期，票面利率1.58%；第3期發行金額為9億元，發行期間為五年期，票面利率1.59%。

債券所募資金將全數用於高雄市大眾捷運系統紅線、橘線基礎建設支出的再融資，以達到溫室氣體減量的永續環境目標，並由資誠聯合會計師事務所為其出具評估報告。這次再度發行綠債展現高雄市政府致力邁向國際永續城市發展的決心，債券具鎖定融資成本在固定利率，也為高雄市財政帶來節省利息的效益。

櫃買中心指出，永續發展政府債券的發行，不僅提供投資人穩健的投資標的，促進永續發展債券市場發行人的多元化，更有利於帶動更多政府機關或是其他產業發行人參與發行，期望未來能帶動更多政府機構參與發行，擴大我國永續發展債券市場生態圈。更多有關永續發展債券制度介紹，請參考櫃買永續發展債券專網。