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證交所將舉辦「推動證券商導入金融零信任架構作業」說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

在現今數位化的時代下，企業與組織不僅面臨日益複雜的網路威脅，也需要逐步調整資安策略與措施來因應，傳統的資安模式逐漸無法應對多元威脅，零信任架構的概念與應用也應運而生，為提升證券商對零信任架構的瞭解與應用，臺灣證券交易所主辦的推動證券商導入金融零信任架構作業說明會訂於2025年1月3日上午舉辦。

這次說明會由證交所主持，並敦請金融監督管理委員會長官蒞臨指導，及邀請證券期貨局、證券櫃檯買賣中心及證券商業同業公會等周邊相關單位代表，以及全體證券商辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加。

這次證券商零信任架構說明會主題包含「金融零信任架構策略思維與實作」、「元大證券零信任架構導入經驗分享」及「金融零信任導入規劃及作業時程」，期透過這這次說明會的主題式分享，期盼與國內各證券商業者建立一個更加安全和高效的運營環境，從而應對日益嚴峻的安全挑戰。

期貨 證券商 資安

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