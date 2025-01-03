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兆豐證券積極落實盡職治理 連續四年獲評前段班

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券董事長陳佩君(左三)、總經理吳明宗(右三)帶領操作單位主管共同推動落實盡職治理，連續四年榮獲臺灣證券交易所評核「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。(兆豐證券/提供)
兆豐證券董事長陳佩君(左三)、總經理吳明宗(右三)帶領操作單位主管共同推動落實盡職治理，連續四年榮獲臺灣證券交易所評核「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。(兆豐證券/提供)

臺灣證券交易所公布2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，兆豐證券長期高度重視盡職治理及責任投資，2024年再度獲頒此殊榮。兆豐證券董事長陳佩君表示，跟進國際永續發展潮流趨勢，兆豐證券持續強化責任投資作為，遵循並落實兆豐金融集團永續經營政策，對內重視經營效率及風險控管，對外則發揮機構投資人影響力，帶動外部利害關係人共好，創造長期投資價值。

為邁向永續經營，兆豐證券近年深耕ESG，積極推動「公平待客」、「盡職治理」與「誠信經營」等策略主軸，2024年收穫豐碩成果，包括四度榮獲「公平待客評核前25%」及「盡職治理資訊揭露較佳券商」，亦得到首屆「證券商反詐騙評鑑傑出獎」等多項榮耀肯定。

兆豐證券總經理吳明宗表示，兆豐證券將ESG議題納入投資評估流程，訂定利益衝突態樣及管理方式以確保客戶或股東利益，以鼓勵投資永續表現較佳的公司；另一方面，亦持續關注被投資公司營運狀況及永續發展策略，透過參與法說會等方式，與被投資公司經營階層對話。

呼應2050淨零排放目標，兆豐金融集團已於2024年通過SBTi科學基礎減量目標審核，兆豐證券也積極投資已通過 SBTi審核的企業，呼籲未通過的被投資公司一同加入。另一方面，兆豐證券的承銷業務則持續承銷永續債並積極引導企業轉型，自2023年迄今共計承銷12檔主題聚焦於再生能源、能源科技之永續發展債券。在提升資訊揭露程度方面，兆豐證券官網建置「盡職治理專區」及「利害關係人專區」，每年並藉由利害關係人問卷調查以瞭解外部關注議題，透過發布永續報告書予以回應。

兆豐金融集團作為永續金融先行者聯盟成員之一，兆豐證券將持續秉持集團「發揮正向影響、引領永續發展」的核心精神，深化永續發展作為，發揮機構責任及影響力，落實「淨零轉型，兆豐同行」的願景目標。

兆豐金

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