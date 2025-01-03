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台彩刮刮樂年度首發 6款新品總獎金逾238億元創新高

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩公司今年首波上市的6款新品總獎項超過2755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。記者曾吉松／攝影
台彩公司今年首波上市的6款新品總獎項超過2755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。記者曾吉松／攝影

台灣彩券總經理謝志宏（左）與三金天王盧廣仲（右）合影。記者曾吉松／攝影
台灣彩券總經理謝志宏（左）與三金天王盧廣仲（右）合影。記者曾吉松／攝影
台灣彩券公司今（3）日宣布今年首波登場的6款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2000萬超級紅包」大獎破紀錄，頭獎2000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元個數再創新高多達1200個；總中獎率100%的年度生肖限定主題刮刮樂「金蛇獎」，頭獎300萬元共有13個，每刮必中、張張都有獎。

同日上市的應景新品「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。今年首波上市的6款新品總獎項超過2755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。

今天的「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」由台灣彩券總經理謝志宏與三金天王盧廣仲共同揭曉新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」，用「刮刮樂就是一種過年的Style」的歡喜氛圍與大家一起迎接金蛇年。

最受矚目的新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，全年最高頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元更多達1200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%；中獎率100%的年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有13個，張張都中獎的刮獎體驗廣受民眾喜愛，無論是為自己討個開年好彩頭，或做為新春圍爐歡聚紅包都非常合適。

台灣彩券自103年推出首款中獎率100%年度生肖限定主題「金馬獎」大受歡迎後，每年都會在春節前推出以當年度生肖為主題、中獎率100%的「金系列獎」刮刮樂，吸引不少資深彩迷收集，發行至今邁入第12年，也代表「金系列獎」刮刮樂十二生肖完整發行一輪，別具意義。

同日上市還有4款應景新品，包括每張售價300元、頭獎300萬元共有8個的「鈔票一把抓」；每張售價200元、頭獎200萬元各有6個的「年貨大街」及「祈福開運」；還有每張售價100元、最高獎金5萬元多達150個的Q版生肖主題刮刮樂「蛇年行大運」，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。首波上市的6款新品總獎項超過2,755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1,243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂有史以來單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最高，要跟全民一起歡喜迎金春，蛇來運轉好事來。

刮刮樂 年貨大街 紅包

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