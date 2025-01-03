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類中國版QE加持 統一恒生科期ETN 2024下半年表現傲視群雄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年下半年指數產品報酬表現。(資料來源：CMoney)
2024年下半年指數產品報酬表現。(資料來源：CMoney)

據CMoney統計，2024年下半年台股市場表現前五的指數類產品(含ETF及ETN，不含槓桿類)有三檔為中港股，統一恒生科期ETN(020033)漲幅20.06%居全市場第三名；2024年第3季因為官方政策偏多托底，港股大漲，今年可留意是否有更積極的方案出台。

官方推出類中國版QE，香港恒生科技指數去年下半年一度狂飆47%；法人表示，房地產行業及內需疲軟，經濟和股市仍將面臨結構性調整；但中國中央經濟工作會議強調2025年將有更積極的財政政策以及寬鬆貨幣政策，同時促進房市止跌回穩，預期地方專項債額度以及赤字率都將比2024年增加，有助於改善經濟結構；且未來仍有大幅降息降準的空間，資金行情仍可期。

依據恒生指數公司資料，2024年表現最好的成分股為小米集團-W(1810.HK)、攜程集團-S(9961.HK)及美團-W(3690.HK），分別上漲121.2%、94.5%和85.2%；全球與恒生科技指數掛鉤之交易所買賣產品的資產管理總額為196億美元，年增20.6%。統一恒生科期ETN(020033)連結指數為恒生科指期貨指數，是市場上少數追蹤恒生科技指數走勢的指數產品。

ETN 港股

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