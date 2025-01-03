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窺一斑也要看全豹 陳冲建議赴陸金檢可由卓院長破冰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲認為，金管會應秉持危機就是轉機，力求突破。圖／聯合報系資料照
新世代金融基金會董事長陳冲認為，金管會應秉持危機就是轉機，力求突破。圖／聯合報系資料照

2024年終在立法院的一場質詢中，立委關心原列預算「赴陸金檢」竟未執行，金管會表示，陸方沒說不可，只說時機不適宜，對此，新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，這是因為兩岸陷入僵局，金檢被迫「時機不宜」，他更建議，金管會應秉持危機就是轉機，力求突破，出個奇招：「例如何妨報請卓院長打個電話給李強總理呢?」

陳冲直言，真正的原因，相信立委及媒體都心知肚明，但一般沒注意的是，金融檢查是公權力的實施、是一種主權行為，在雙方政府互不承認主權情形下，以往多次金檢的順利進行，其實得來不易，箇中不少眉角，需要大夥珍惜。

陳冲接著也感嘆，兩岸關係跡近冷凍，陸委會和海基會苦無溝通管道，前述金檢停頓，絕非一日之寒，金管會非戰之罪，只好自我解嘲，將改去港澳金檢，並調閱相關資料。但內行人皆知，這種替代方式，竹篙湊菜刀，完全達不到效果，而且也不符合母國監理的意旨。

陳冲舉例，BCCI是一家1972年於盧森堡註冊的銀行，十年間快速發展，成為在78國擁有超過4千家分行的國際金融集團，此一奇蹟與該行創辦人Abedi長袖善舞，結交剛過世的美國前總統卡特和英國前首相卡拉漢，經常專機攜手出訪各國有關。1989年陳冲由業界轉至監理機關，負責國際金融婉拒該行升格時，就曾感受來自該行的微妙壓力，九零年代與國外監理單位交談時，發現彼此都有類似的經驗，但也學會How to say no with smile 的藝術。

BCCI成立十餘年後，傳出不少與販毒、軍火買賣、人口走私所涉洗錢的傳聞，終於在1991年7月5號七國聯手同一時間發動檢查並勒令停業。事後發現主因是誤信盧森堡監理，各地主國與實質母國(巴基斯坦)監理機關毫無溝通，以致漏洞百出，釀成金融史上最大醜聞。

1992年7月國際監理單位達成共識，發布對跨境據點監理分工的最起碼的標準，確立母國監理原則，也補全交換監理資訊的共識，1993年3月以後彰化銀行倫敦分行開幕、台灣企銀洛杉磯分行接續掛牌，都是BCCI案後，國際上首批適用巴賽爾新協議的案例，也是陳冲1992下半年拜訪英格蘭銀行銀監處、穿梭歐美獲致共同監理協議的成果，這段過程陳冲也有在他的著作流金歲月提到。

自此以後，銀行業擬設海外據點，陳冲接著指出，由此可見，Home與Host Supervisor協力並交換監理資訊，乃成前提要件，但在主要金融市場，舉目均無邦交國的情形下，這又是一門微妙的藝術。

他特別強調，BCCI殷鑑不遠，好在本國銀行業素行良好，雖然陸總曝險約9235億，占總資產比率還不算高，但窺一斑固不能知全豹，而這塊1兆元左右的「斑」也不容小覷，仍應伺機金檢，完成金融監理上的風險管理。

對於兩岸的監理往來，陳冲分析，本世紀初，兩岸商務往來益發密切，配當的金融服務，進而設立據點，自然需求殷切。但金融監理機關間原就缺乏溝通管道，加上「四不一沒有」政策引發猜疑，兩岸只能透過白手套隔靴搔癢，如再談「母國」監理，更是難上加難。

2008年底因金融海嘯餘波盪漾，陳冲臨危受命接掌金管會，次年夏應邀破冰赴香港演講，陳冲接著舉他自己的親身經驗為例，當時他靈機一動，打電話給舊識北京銀監會劉明康主席，告知如機緣湊巧，可在香港談些mutual concern的事。雙方見面後，極有默契，未談母國監理，都以英文Home & Host Supervisor代之，以專業取代尷尬，用Basel Concordat為基礎，迴避母國監理派員金檢涉及主權行使的爭議，這也促成2009/11兩岸金融三項MOU的簽訂，也是破天荒無白手套、官方、對等的先例，而嗣後兩岸互設金融機構、派員金檢，乃至北京銀監、保監、證監三會主席先後訪問台北，應該均奠基於此。

陳冲認為，我方與銀行海外據點的Host supervisor，皆無邦交，中華民國又非BIS會員，以往開設分行、交換資訊，乃至實施金檢，需要另闢蹊徑，或口頭默契，或交換信函，例如1992他與英國Michael Foot所採模式，根本談不上MOU（合作備忘錄）。他也表示，兩岸金融若非當年銀監會劉主席長期涉足國際金融，三項對等的金融MOU無異天方夜譚，實應格外珍惜。

金管會 陳冲

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