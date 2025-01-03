從花蓮到東京…通行26年500元紙鈔承載的歲月與3個故事

2000年12月15日500元新鈔上市，新版新鈔選用1998年在後山花蓮贏得民生報關懷杯少棒錦標賽冠軍南王少棒隊小球員封王拋帽的照片。2024年中華台北4比0完封日本勇奪世界12強「世界冠軍」，500元紙鈔主角將「交棒」，少棒球員換成職業球員。

新鈔易主，一棒接一棒的「傳承」是美事，流通26年的500元紙鈔也承載3個不應被淡忘的故事。

第一個故事：「卑南傳奇」。

卑南族人口在台灣原住民族排第6，算是「小族」。人口雖少，卻橫空出世出了一位亞洲巨星「阿妹」張惠妹。

南王國小當年全校師生100多人的迷你小學，地處遙遠的偏鄉，沒有資源、天賦也不比西部大城市的國小棒球員高，南王有的只是「吃苦、吃苦、再吃苦」。當年總教練、多年前已離世的陸永茂「帶人又帶心」，在汗水夾著淚水的訓練下，1998年11月29日，南王以23：1力退台東縣新生少棒隊，贏得第五屆關懷杯少棒賽冠軍。

13位小球員高興將帽子拋向空中，小球員又笑又哭完美詮釋了布萊特彼特在經典棒球電影《魔球》說的金句「你怎能不愛棒球」。

有趣的是這群「男主角」並不知道自己成為新鈔的主角，當總教頭陸永茂說，你們會是500元新鈔的主角時，小球員個個瞪著銅鈴大眼圍著陸永茂「這是真的嗎？」

是真的。中央銀行新版500元鈔於在2000年12月15日發行流通至今。

五百元紙鈔上十三名小球員脫帽歡呼，是九年前台東南王少棒隊在關懷杯奪冠的鏡頭。 圖／聯合報系資料照(2007/01/23 周永受攝影)

第二個故事：總統府的印象。

1999年2月4日，南王國小奪冠球員應邀來臺北總統府。由當年副總統連戰接見歡迎。連戰說，南王國小能在學校沒有棒球場下，利用時間及空地練球，這麼困難的情況下依舊可以打得冠軍，非常難能可貴。

小球員首次參觀總統府一切都感到新奇，說總統府好像五星級大飯店，也有人說像古蹟，比他們村落的「阿嬤」還要老。有人說，副總統嘴巴好小，有點像王永慶，而且手熱熱的，握起來好舒服，還說總統府的茶好喝，跟台東不一樣。

連戰贈送小朋友每人一雙球鞋。小朋友獻唱擷取郭英男《飲酒歡樂歌》部分旋律的1996年奧運主題曲。那一日，總統府充滿歌聲和笑聲。

第三個故事：無私的攝影記者。

關懷杯是小比賽，長期贊助體育的聯合報系卻用「大比賽」的規格從台北總社派文字、攝影記者到現場採訪。

當時聯合報系攝影記者鍾豐榮以連續快門攝影方式，捕捉到真情流露一瞬間，照片在報紙刊登後引發社會共鳴。

鍾豐榮回憶，當他收到中央印製廠的來訊，一開始他很高興，看到合約書內容載明中央印製廠有權修改時，略感失望，覺得著作權未被重視。但在記者使命感驅使下，再加上他希望這群小朋友能被更多人看見，他就簽下同意書，無條件提供。「我到現在都不知道，為什麼會挑上這張相片？」

鍾豐榮說，除了家人外，他從沒有向他人說起這件事。紙鈔發行後，他發現三名小球員的位置做了調整，與他拍的原始照片不同。

500紙鈔主角換新人，也算是賴清德總統向棒球致敬的美意，但希望「南王傳奇」不要被遺忘；同時，當年聯合報系記者無私簽同意書給中央印製廠使用，希望賴政府500元新鈔圖樣，能繼續採用聯合報系精彩瞬間感動共鳴的照片。