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500元改版／快整理抽屜！這款百元鈔身價不凡 多賺一筆年終獎金

聯合報／ 記者張立／台北報導
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。記者林澔一／攝影
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。記者林澔一／攝影

賴清德總統宣布中華隊12強奪冠畫面將登上新台幣500元鈔券，使得新台幣改版議題又被拉上枱面。事實上，現有新台幣鈔券經過17次改版，在市面流通上各有不同的價值，以民國50年發行的大花百元鈔券為例，一張保存完整的百元鈔，市場已喊價40萬元，傳聞甚至出現過100萬元的天價。

民國38年6月15日政府發行第一款新台幣，當時定位在「台灣使用的貨幣」，最小面值是一分券，最大面值則是俗稱大花及小花版百元券，但當時因為大陸局勢急速惡化，擔心惡性通膨再出現「四萬換一圓」的情況，百元券雖已印製完成，但直到民國50年6月9日才正式發行。

大花版百元鈔券，因發行時間短、流通量少，若保存良好，在市面上有極高價值。圖／翻攝自中行網站
大花版百元鈔券，因發行時間短、流通量少，若保存良好，在市面上有極高價值。圖／翻攝自中行網站

根據聯合報在民國50年6月10日的報導，當時規定每人限換一張百元券，造成台銀大排長龍，差點就出現「新鈔黃牛」；大花及小花版百元券發行一年後就正式停兌及廢止，因市面流通數量極少，才造成身價暴增，據了解，大花只印製20萬張，小花則有200萬張，因此大花市場價值又高出小花許多。至於兩款鈔券為何停止發行，並沒有一個標準答案。

聯合報在民國50年6月10的報導，廿自次發行的百元券，當時規定每人限換一張，造成台銀大排長龍，差點就出現「新鈔黃牛」。
聯合報在民國50年6月10的報導，廿自次發行的百元券，當時規定每人限換一張，造成台銀大排長龍，差點就出現「新鈔黃牛」。

舊時鈔券的價值，流通數量是重要因素之一，早年有僅供金門、馬祖、大陳使用的專用貨幣，鈔券背後會註明「金門」、「馬祖」，也因為物稀為「貴」，一張民國40年發行的金門專用壹圓券，市場賣價大約在30多萬元。

孔太太郵幣社老闆汪葛蘭表示，來店內交易的以熟客居多，其他散客有些則是因幫長輩整理家務時找出的舊時鈔券，加減拿出來賣掉。素人收藏家劉先生說，自己就是從長輩那裡拿到的收藏錢幣，而培養出了興趣，他說，每個人家中或多或少都有些舊時鈔券，趁著過年大掃除，收拾一下抽屜，說不定還可以發筆小財。

快翻一下抽屜，被壓在最下面的舊有鈔券，常有不錯的價值。記者林澔一／攝影
快翻一下抽屜，被壓在最下面的舊有鈔券，常有不錯的價值。記者林澔一／攝影

從設計角度來看，最早的新台幣都是直版，民國50年5月才出現第一套的橫版新台幣，最小面額是一元；五元券則有紅色及咖啡色兩款，並且第一次出現紫色50元鈔券，最大面額則是100元。

早期發行的鈔券，都有國父孫中山的頭像，直到民國71年發行的500元券，開始有先總統蔣中正頭像，再到民國88年的1000元券，出現不以政治人物為主角，「四個小朋友」也成為1000元券的代名詞。

汪葛蘭表示，舊時鈔券價格高低的影響因素，包括時間久遠度、發行量多寡等等，但保存良好與否才是真正關鍵，有摺痕、汙漬，甚至有一點點放在皮夾的彎度，都會減損鈔券的市場價值。她笑說，錢跟人一樣，要保持乾淨整潔，更能顯得出價值。

台幣 新鈔 百元鈔

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