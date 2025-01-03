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群益證推「來群益交易美股發發發」活動 享新春優惠手續費及多重好禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券新春推「來群益交易美股發發發」多重好禮活動。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券新春推「來群益交易美股發發發」多重好禮活動。(群益金鼎證券/提供)

蛇年將至，春節假期雖然台股休市，但全球市場仍然如火如荼地運行。為讓投資人抓住美股市場的賺錢機會，群益金鼎證券特別推出「來群益交易美股發發發」活動，帶來多檔精選美股優惠手續費與多樣好禮！活動期間自即日起至2025年2月28日止，讓投資人過年期間也能持續累積財富。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，春節假期全球市場持續運作，投資人可以透過群益複委託交易美股，不錯過任何賺錢機會。2025年1月20日是美國總統川普上任的重要時刻，因此在春節假期間美股很可能會有新變化。去年有許多投資人因未能即時參與台積電ADR的大漲而感到遺憾，所以今年建議提早開立群益複委託戶，抓住機會外還能拿好禮。同時我也會建議小資族，將年終以定期定額方式存美股，一點一滴累積財富。

為鼓勵投資人進入美股市場，「來群益交易美股發發發」活動與代言人-台鋼Wing Stars啦啦隊的成員一粒合作，推出多重好禮活動！首次開立複委託戶的群益客戶，即可獲得限量的「一粒聯名撲克牌」，而首次透過「群益存股通-美股」成功扣款1筆的客戶，則能獲得限量的「一粒聯名悠遊卡」，活動禮品數量有限，依完成活動先後順序贈送，送完為止。

除了贈送精美好禮，「來群益交易美股發發發」活動還特別針對多檔精選美股提供優惠手續費，且複委託-美股交易累計達1,000美元的客戶，可獲得「探奇發財金2,000元」，可折抵台股電子交易手續費，助力投資人台美股雙贏。

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