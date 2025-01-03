聰明投資來元富迎財富 新年開戶禮再加碼

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根據臺灣證券交易所統計，扣除註銷人數後，2024年投資人開戶數激增70.38萬人，累計開戶數增加至1,321.6萬人。當中，台股年輕族群開戶人數持續增高，以20~30歲增加1.41萬人最多，帶動人數提高至172.68萬人，占比提高至13.11%。顯示年輕世代投資意願高昂，受小資族青睞的定期定額，可作為理財新手初入資本市場的最佳選擇，元富「存才富」存股平台，精選11種存股主題，投資人可根據個人的投資偏好選擇存股標的。

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