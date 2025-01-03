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聰明投資來元富迎財富 新年開戶禮再加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券推出「聰明投資來元富迎財富」分戶帳優惠活動(元富證券/提供)
元富證券推出「聰明投資來元富迎財富」分戶帳優惠活動(元富證券/提供)

新光金控（2888）旗下元富證券積極發展數位金融，致力提供更便利的客戶服務。新的一年推出「聰明投資來元富迎財富」分戶帳優惠活動，只要在2025年6月30日前完成線上分戶帳開戶，即可領取400元超商購物金。喜迎新年，限時加碼，於1月22日前完成開戶可再獲100元超商購物金，透過好富投APP下單再享交易禮及滿額好禮，讓投資人金蛇年首迎財富。

根據臺灣證券交易所統計，扣除註銷人數後，2024年投資人開戶數激增70.38萬人，累計開戶數增加至1,321.6萬人。當中，台股年輕族群開戶人數持續增高，以20~30歲增加1.41萬人最多，帶動人數提高至172.68萬人，占比提高至13.11%。顯示年輕世代投資意願高昂，受小資族青睞的定期定額，可作為理財新手初入資本市場的最佳選擇，元富「存才富」存股平台，精選11種存股主題，投資人可根據個人的投資偏好選擇存股標的。

元富證券讓投資人有感體驗聰明投資，從開戶流程開始，開立元富證券分戶帳僅需「一鍵」設定，即可開啟授權扣款功能，不需另開銀行交割帳戶，能更便捷地完成開戶。搭配現行「好富投APP｣整合證券、國內期貨與複委託交易，一次掌握多種商品，滿足投資人需求。

活動期間新戶透過好富投APP完成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」各送200元台股手續費抵用金，每月交易滿額送600元台股手續費抵用金。

元富 台股

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