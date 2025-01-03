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壽險去年避險成本攀高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

2024年11月新台幣匯率貶幅擴大、業者避險比率降到69%低檔，兩大利多使壽險業11月避險工具成本降到297億元的近四個月低點，惟累計前11月避險工具成本仍高達3,560億元，估全年恐達3,800億元，續寫史上新高。

法人說，因2024年第3季單季新台幣對美元升值2.5%，帶動壽險避險成本及避險比率較2024年上半年回升，10~11月光這兩個月避險工具成本已達627億元，12月單月台幣對美元僅小貶近1%，估避險工具成本恐仍有近300億元，全年難逃續攀新高命運。

金管會在8月底推出「外匯變動準備金新制」，加大提存、沖抵並增加準備金的「水庫」，該政策可望讓壽險業降低避險成本，目前已有四家申請適用。

據了解，9月底友邦人壽開始適用，凱基人壽、新光人壽和台新人壽這三家則是12月開始適用。壽險業者說，因12月新台幣匯率續貶，使這三家壽險業得「增加」提存準備金（台幣貶值有匯兌利益，依新規需100%提存），恐增加淨匯兌損失。

金管會昨公布壽險業2024年11月兌換損益、避險費用等狀況。據統計，2024年11月新台幣對美元貶值1.3%，使壽險業者海外投資完全不避險情況下，出現1,879億元龐大兌換利益。業者傳統避險比率降到69%、月減0.5個百分點，加上壽險業避險工具的無本金交割遠期外匯合約（NDF）年化成本也略降，使11月避險工具成本降到297億元、月減一成。

龐大兌換利益扣除避險契約、避險工具成本、新台幣貶值增加的提存數後，11月單月整體壽險業淨匯兌損失一口氣縮小到86億元的四個月低點。

壽險業 新台幣

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